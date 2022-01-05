Протести в Казахстані: з'явилася перша реакція ЄС на масові мітинги в країні

Протести в Казахстані: з'явилася перша реакція ЄС на масові мітинги в країні

Європейський Союз закликає владу поважати фундаментальне право на мирний протест.

Європейський союз відреагував на масові протести в Казахстані і закликав всі сторони утриматися від насильства та ескалації конфлікту. Євросоюз запевнив, що уважно стежить за ситуацією в країні.

Перша заява ЄС з'явилася на сайті Ради Європи ввечері 5 січня.

"Ми закликаємо всіх, кого це стосується, діяти відповідально та стримано та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації насильства. Визнаючи право на мирні демонстрації, ЄС очікує, що вони залишаться ненасильницькими та уникатимуть будь-якого підбурювання до насильства", - йдеться в офіційній заяві.

Європейський Союз закликає владу поважати фундаментальне право на мирний протест і пропорційність у застосуванні сили під час захисту "своїх законних інтересів безпеки, а також виконувати свої міжнародні зобов’язання".

Європейський Союз наполягає на мирному вирішенні ситуації шляхом інклюзивного діалогу з усіма сторонами. Там наголосили, що очікують від влади поваги до основних прав громадян. "Ми розраховуємо на те, що Казахстан виконуватиме свої зобов’язання, включаючи свободу преси та доступ до інформації онлайн та офлайн", - підкреслили в ЄС.

Коротко про протести в країні:

В Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями , під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися , під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв записав нове звернення до народу, в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року.

в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року. Також він повідомив про перші жертви внаслідок масових протестів, які тривають у країні декілька днів. За попередньою інформацією, жертвами стали правоохоронці.

внаслідок масових протестів, які тривають у країні декілька днів. За попередньою інформацією, жертвами стали правоохоронці. Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану від 5 по 19 січня через масові протести.

Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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