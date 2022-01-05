Протести в Казахстані: загинули 8 поліцейських та один солдат Нацгвардії

Протести в Казахстані: загинули 8 поліцейських та один солдат Нацгвардії

Ще 317 силовиків зазнали поранень. Про жертв серед мітингувальників не повідомляється.

У Казахстані під час масових протестів загинули 8 поліцейських та один солдат Національної гвардії.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на МВС країни.

Ще 317 силовиків зазнали поранень. Про жертв серед мітингувальників не повідомляється.

Також у Мережі показали кадри наслідків акцій протесту в Алмати — розбиті вітрини магазинів, в яких, очевидно, побували мародери.

Крім того, з'явилися кадри палаючої будівлі адміністрації Алмати.

Нагадаємо, що в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

Що відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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