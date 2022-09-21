Протести в Росії проти мобілізації: силовики затримали понад 1170 людей

Під час акцій протесту проти часткової мобілізації в Росії 21 вересня силовики затримали 1176 людей у 38 містах.
Це дані про затриманих учасників протестів станом на 21:42.
Кількість затриманих та списки з іменами опублікувало російське видання "ОВД-Інфо".
"У кожному відділі поліції може бути більше затриманих, аніж в опублікованих списках. Ми публікуємо лише імена тих людей, про яких нам достовірно відомо, і чиї імена ми можемо опублікувати", – йдеться в заяві видання.
Кількість затриманих у РФ по містах:
- Санкт-Петербург – 490
- Москва – 424
- Єкатеринбург – 40
- Перьм – 23
- Уфа – 22
- Челябінськ – 20
- Красноярськ – 19
- Вороніж – 15
- Краснодар – 14
- Калінінград – 11
- Саратов – 10
- Іркутськ – 9
- Петрозаводськ – 8
- Рязань – 8
- Архангельськ – 8
- Корольов – 6
- Новосибірськ – 6
- Тверь – 6
- Якутськ – 6
- Улан-Уде – 4
- Тула – 4
- Желєзногорськ – 3
- Іжевськ – 2
- Самара – 2
- Томськ – 2
- Салават – 2
- Тюмень, Волгоград, Казань, Іваново, Сиктивкар, Сургут, Вологда, Нижній Новгород, Калуга, Вятські Поляни, Смоленськ, Бєлгород – по 1 затриманому.
Нагадаємо, 31 вересня у різних куточках Росії люди вийшли на протести після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації.
Читайте також: