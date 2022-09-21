Протести в Росії проти мобілізації: силовики затримали понад 1170 людей

Під час акцій протесту проти часткової мобілізації в Росії 21 вересня силовики затримали 1176 людей у 38 містах.

Це дані про затриманих учасників протестів станом на 21:42.

Кількість затриманих та списки з іменами опублікувало російське видання "ОВД-Інфо".

"У кожному відділі поліції може бути більше затриманих, аніж в опублікованих списках. Ми публікуємо лише імена тих людей, про яких нам достовірно відомо, і чиї імена ми можемо опублікувати", – йдеться в заяві видання.

Кількість затриманих у РФ по містах:

Санкт-Петербург – 490

Москва – 424

Єкатеринбург – 40

Перьм – 23

Уфа – 22

Челябінськ – 20

Красноярськ – 19

Вороніж – 15

Краснодар – 14

Калінінград – 11

Саратов – 10

Іркутськ – 9

Петрозаводськ – 8

Рязань – 8

Архангельськ – 8

Корольов – 6

Новосибірськ – 6

Тверь – 6

Якутськ – 6

Улан-Уде – 4

Тула – 4

Желєзногорськ – 3

Іжевськ – 2

Самара – 2

Томськ – 2

Салават – 2

Тюмень, Волгоград, Казань, Іваново, Сиктивкар, Сургут, Вологда, Нижній Новгород, Калуга, Вятські Поляни, Смоленськ, Бєлгород – по 1 затриманому.

Нагадаємо, 31 вересня у різних куточках Росії люди вийшли на протести після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації.

Паніка та розкуплені квитки: як реагують росіяни на часткову мобілізацію на війну в Україні

Читайте також: