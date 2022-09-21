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Протести в Росії проти мобілізації: силовики затримали понад 1170 людей

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Протести в Росії проти мобілізації: силовики затримали понад 1170 людей

Фото: SOTA

Під час акцій протесту проти часткової мобілізації в Росії 21 вересня силовики затримали 1176 людей у 38 містах.

Це дані про затриманих учасників протестів станом на 21:42.

Кількість затриманих та списки з іменами опублікувало російське видання "ОВД-Інфо".

"У кожному відділі поліції може бути більше затриманих, аніж в опублікованих списках. Ми публікуємо лише імена тих людей, про яких нам достовірно відомо, і чиї імена ми можемо опублікувати", – йдеться в заяві видання.

Кількість затриманих у РФ по містах:

  • Санкт-Петербург – 490
  • Москва – 424
  • Єкатеринбург – 40
  • Перьм – 23
  • Уфа – 22
  • Челябінськ – 20
  • Красноярськ – 19
  • Вороніж – 15
  • Краснодар – 14
  • Калінінград – 11
  • Саратов – 10
  • Іркутськ – 9
  • Петрозаводськ – 8
  • Рязань – 8
  • Архангельськ – 8
  • Корольов – 6
  • Новосибірськ – 6
  • Тверь – 6
  • Якутськ – 6
  • Улан-Уде – 4
  • Тула – 4
  • Желєзногорськ – 3
  • Іжевськ – 2
  • Самара – 2
  • Томськ – 2
  • Салават – 2
  • Тюмень, Волгоград, Казань, Іваново, Сиктивкар, Сургут, Вологда, Нижній Новгород, Калуга, Вятські Поляни, Смоленськ, Бєлгород – по 1 затриманому.

Нагадаємо, 31 вересня у різних куточках Росії люди вийшли на протести після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
206
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