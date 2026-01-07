Протестувальники в Ірані захопили два міста і звернулися до Трампа

Звернення іранських протестувальників до Трампа / © скриншот з відео

Іранські протестувальники взяли під свій контроль два міста на заході країни. При цьому борці із режимом аятол звернулися з прямим проханням про допомогу до президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на представників Національної ради опору Ірану.

Джерело американського телеканалу повідомило, що на заході Ірану відбулися «значні події», внаслідок яких міста Абданан та Малекшахі у провінції Ілам перейшли під контроль протестувальників.

«Незважаючи на всі дії режиму, фактор страху, схоже, змінився, оскільки люди змусили репресивні сили втекти», — сказав співрозмовник каналу.

За його словами, протестувальники, які контролюють ці міста, святкують перемогу і вигукують гасла «Смерть Хаменеї!», закликаючи до повалення влади верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

Очільниця Національної ради опору Ірану Мар’ям Раджаві також поділилася постом на X, у якому вона віддала шану протестувальникам у Малекшахі та Абданані, які, за її словами, «змусили агентів режиму відступити».

За наявною інформацією, протести охопили понад 60 міст у 25 провінціях.

Найбільші акції проходять у Тегерані, а найжорсткіші зіткнення фіксуються на заході та південному заході країни — у Малекшахі, Керманшаху та Лордегані.

Повідомляється про ескалацію сили з боку сил безпеки, включаючи застосування дробовиків, сльозогінного газу та прямі напади на демонстрантів.

Такі каральні заходи іранського режиму змусили протестувальників звернутися до президента США Дональда Трампа.

У зверненні, поширеному на X, була зображена жінка з плакатом з написом: «Трамп, символ миру. Не дозвольте їм убити нас». Такі ж написи були зроблені на стінах.

Заклик від іранських протестувальників про допомогу пролунав на тлі повідомлень про те, що щонайменше 29 людей загинули та понад 1200 заарештовано

Іранські протести, що спалахнули на тлі економічної кризи і політичного невдоволення, набувають все більш масштабного характеру. Масові виступи розпочалися наприкінці грудня через різку девальвацію національної валюти. Влада відповіла репресіями.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пригрозив іранській владі втручанням, якщо та вживатиме насильницьких дій щодо мирних протестувальників.