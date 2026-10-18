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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Протести через дорожнечу зібрали 500 тисяч учасників: сутички, водомети й штурм мерії (фото)

По всій Франції розпочалися демонстрації, які, як очікується, переростуть у масштабний загальнонаціональний протест проти високих цін і руйнування соціальної моделі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На вулицях почався справжній хаос

На вулицях почався справжній хаос / © Associated Press

У Франції на акції протесту проти зростання цін вийшли щонайменше 550 тисяч людей. У низці міст демонстрації супроводжувалися погромами, пожежами та пограбуваннями. Правоохоронці затримали близько 160 осіб.

Про це повідомляє АFP.

Одним із найнапруженіших епізодів стали події в Марселі — там група протестувальників у масках за допомогою захисних бар’єрів вибила двері мерії та проникла всередину.

У Парижі сутички відбулися одразу в кількох місцях. Сотні демонстрантів, більшість із яких були в масках, вступили в протистояння з правоохоронцями. Деякі учасники акцій запускали піротехніку, у відповідь поліція застосувала водомети та сльозогінний газ.

Тисячі демонстрантів зібралися для маршу Парижем, перекривши головні дороги / © Associated Press

Тисячі демонстрантів зібралися для маршу Парижем, перекривши головні дороги / © Associated Press

Тисячі людей долучилися до маршу Парижем. Демонстранти перекривали головні дороги, через що влада була змушена закрити низку станцій метро в центральній частині міста.

У західному місті Ренн близько 20 демонстрантів спорудили барикаду з контейнерів для сміття та великих піддонів на околиці торгового центру.

Масові акції посилюють тиск на президента Франції Емманюеля Макрона та його уряд на тлі тривалого невдоволення громадян. Водночас у суспільстві критикують дії поліції, які частина французів вважає непропорційними.

У Парижі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ / © Associated Press

У Парижі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ / © Associated Press

Зазначимо, у Мілані в Італії також відбулися протести на тлі невдоволення зростанням вартості життя та житловою кризою. Зокрема, сутички спалахнули на площі перед готичним собором Дуомо. Поліція застосувала сльозогінний газ після того, як протестувальники почали кидати в правоохоронців каміння.

Нагадаємо, у Франції поліція затримала понад 5 тисяч людей під час загальнонаціональних протестів старшокласників, спровокованих занедбаним станом навчальних закладів, переповненими класами та нестачею вчителів.

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