Протести через ціни на пальне паралізували рух транспорту в одній з країн Європи

Протести у Дубліні / © Associated Press

Реклама

Через загострення протестів проти зростання цін на пальне, які заблокували рух у столиці Ірландії та деяких інших містах країни, прем’єр-міністр Міхал Мартін скликав засідання уряду в неділю, 12 квітня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції протесту, що включали паркування тракторів і вантажівок на дорогах, призвели до зупинки руху на кількох важливих маршрутах навколо столиці — Дубліна.

Реклама

Протестувальники, серед яких насамперед перевізники та фермери, обурені зростанням цін на дизельне пальне на понад 20% через американо-ізраїльську війну проти Ірану, цього тижня заблокували також нафтопереробний завод, два порти та паливний термінал.

По всій країні учасники протестів блокували паливні склади та нафтопереробні заводи, а також порушили рух транспорту в низці міст, включаючи Корк на півдні та Голуей на заході.

Протести спричинили значні перебої у транспортному сполученні в Дубліні та залишили близько третини заправних станцій у країні без пального.

Протягом минулої ночі поліція розігнала демонстрантів з головної вулиці ірландської столиці, правоохоронці вивезли припарковані автомобілі з прилеглої території. Влада також зняла блокаду з автомагістралі M50, звільнивши дорогу до терміналів аеропорту Дубліна.

Реклама

Прорвати блокаду єдиного в країні нафтопереробного заводу Whitegate у Корку поліції допомагали військові. У неділю поліція повідомила, що розпочала також операцію з розблокування порту Ґолвей.

Що пропонує уряд Ірландії

У суботу міністри зустрілися з представниками транспортного, сільськогосподарського та рибного секторів. Уряд готує значний пакет допомоги для подолання кризи. Серед заходів — схема підтримки транспорту, яку оголосять найближчим часом.

Вона доповнить затверджений пакет на 250 млн євро, що передбачає збільшення максимальної знижки на дизельне пальне для перевізників та транспортних операторів. На засіданні 12 квітня обговорять цю ситуацію.

Нагадаємо, країни Європи ризикують зіткнутися з критичним дефіцитом авіаційного палива вже за три тижні. Причиною загрози стала блокада Ормузької протоки — стратегічного шляху, через який до ЄС надходить близько 50% усього імпортного пального для літаків.