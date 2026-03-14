На Кубі спалахнули протести: підпалили офіс Комуністичної партії, почалась стрілянина

На Кубі почалися протести. Ілюстративне зображення / © Associated Press

Увечері 13 березня спалахнули масові протести у кубинському муніципалітеті Моронь (провінція Сьєго-де-Авіла). Під час заворушень було підпалено місцеву штаб-квартиру Комуністичної партії Куби.

Про це повідомляє видання Ciber Cuba.

Мешканці вийшли на вулиці через тривалі відключення електроенергії, проблеми з продуктами харчування та погіршення загальних умов життя на тлі економічної кризи.

Силовики намагалися розігнати демонстрантів, задіявши спецпідрозділи та службових собак.

Місцевий журналіст Хосе Рауль Гальєго повідомив, що під час зіткнень один з протестувальників отримав вогнепальне поранення в стегно. За його інформацією, у демонстрантів стріляли співробітники поліції.

Демонстрація в Мороні була однією із низки масових протестів, що охопили різні регіони Куби. Економічна ситуація на острові стала критичною: жителі зіткнулися з нестачею палива, продуктів харчування та тотальними відключеннями електропостачання.

Як зазначають у Ciber Cuba, кубинці очікують, якою буде реакція США на протести. Наразі Вашингтон офіційно не коментував ситуацію.

Раніше президент Куби Мігель Діас-Канель вперше офіційно підтвердив, що його уряд веде переговори з адміністрацією Дональда Трампа після трьох місяців фактичної нафтової блокади острова.

У його заяві, яку наводить кубинське видання Cubadebate, йдеться про те, що контакти спрямовані на пошук рішень двосторонніх розбіжностей шляхом діалогу, визначення сфер співпраці для протидії загальним загрозам та зміцнення безпеки в Латинській Америці. При цьому кубинський лідер попередив, що цей процес може бути тривалим.

Переговори розпочалися на тлі безпрецедентного тиску Вашингтона.

Ситуація на Кубі: що відомо

На початку 2026 США фактично заблокували поставки на Кубу нафти з Венесуели, яка забезпечувала до 50% потреб острова в енергоносіях. Невдовзі під тиском американців постачання нафти припинила Мексика.

Наприкінці січня Трамп оголосив надзвичайний стан у США у зв’язку з загрозою національній безпеці з боку Куби і дозволив запроваджувати додаткові мита на імпорт товарів з країн, які прямо чи опосередковано поставляють нафту на острів. Все це викликало на Кубі тяжку паливну кризу.

На початку березня більша частина Куби разом зі столицею Гаваною опинилася у блекауті через аварію на ключовій теплоелектростанції. Ситуація ускладнюється посиленням санкцій США, які обмежують постачання нафти на острів.

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що кубинський уряд не витримає тиску і стане наступним режимом, який зазнає краху завдяки американському втручанню.