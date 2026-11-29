Протести в Албанії / © AP

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У суботу, 28 листопада, коли Албанія святкувала День незалежності, багатотисячна студентська та антиурядова акція протесту в столиці країни Тирані переросла у жорсткі зіткнення з правоохоронцями. Відомо про десятки постраждалих.

Про це пише Reuters.

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Масові заворушення в Албанії: постраждали десятки людей

Демонстранти вийшли на вулиці з вимогою відставки очільника уряду Еді Рами. Спершу хода тривала без ексцесів, але згодом група людей у масках почала розбивати вікна в адмінбудівлях, жбурляти каміння в бік урядового кварталу та намагалася прорватися до резиденції очільника уряду.

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Спецпризначенці відтіснили людей. У правоохоронців летіли пляшки із запалювальною сумішшю. Силовики застосували у відповідь водомети, гумові кулі та сльозогінний газ. Як свідчить відео, оприлюднене албанським порталом Panorama, розгін мітингувальників на площі Скандербега відбувався навіть із повітря — поліція скидала сльозогінний газ із безпілотника.

Кількість травмованих під час сутичок зростала протягом дня. Спершу в Міністерстві охорони здоров’я Албанії інформували про 19 людей, які звернулися до лікарів: дев’ятьох мітингувальників, шістьох правоохоронців та чотирьох медійників. Пізніше відомство оновило статистику, повідомивши про 47 потерпілих. Окрім демонстрантів, поліцейських і журналістів, медична допомога знадобилася також одному з депутатів.

Серед вимог суботньої акції були підвищення рівня життя та реформа медичної сфери. Також на одному з банерів мітингувальників був напис: «Албанія не продається».

«Годі вже: корупція, бідність, еміграція», — заявила мітингувальниця, інженерка Еральда Базе.

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Цього разу загострення поєднало дві хвилі невдоволення народу, що триває місяцями в країні. Перша спалахнула ще у травні, коли громадяни виступили проти планів звести курортний комплекс на заповідній ділянці узбережжя. Девелоперський проєкт пов’язують з інвестиційним фондом зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. З часом локальний екологічний протест переріс у загальнонаціональні вимоги побороти корупцію та змінити владу.

Паралельно з середини жовтня країну охоплюють студентські протести. Молодь обурена низькою якістю вищої освіти, відсутністю перспектив працевлаштування та корупцією у верхівці влади. Осінні демонстрації не раз переростали у погроми — молодь палила банківські відділення й державні установи, трощила вітрини.

Коментуючи суперечливу забудову узбережжя, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама запевняв, що всі роботи відбуваються в межах закону і не зашкодять довкіллю.

Через низку гучних корупційних скандалів міжнародний імідж Албанії за останні роки суттєво погіршився. За оцінками експертів, держава перетворилася на транзитний хаб для кримінальних синдикатів, які легалізують тут прибутки від наркотрафіку та нелегальної торгівлі зброєю.

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Сам прем’єр-міністр відкидає закиди у бездіяльності та запевняє, що його Кабмін протидіє корупції як ніколи раніше.

Сутички в Албанії: останні новини

Нагадаємо, у лютому 2026 у столиці Албанії Тирані відбулися масові антиурядові протести, організовані опозиційною Демократичною партією на чолі із Салі Берішею. Приводом для акції став гучний корупційний скандал навколо заступниці прем’єр-міністра Белінди Баллуку, яку спеціальна прокуратура звинуватила у втручанні в державні інфраструктурні тендери.

Тисячі мітингувальників вийшли на вулиці з вимогою негайної відставки чинного прем’єра Еді Рами. Мирна хода швидко переросла у жорстокі сутички з правоохоронцями: протестувальники закидали офіс прем’єр-міністра та будівлю парламенту піротехнікою й коктейлями Молотова, а поліція у відповідь застосувала водомети та сльозогінний газ.

Водночас єдиним політиком, проти якого розпочали розслідування за організацію незаконного зібрання, став опозиціонер Клевіс Балліу. Він відомий своєю жорсткою антиросійською риторикою, зокрема заявами про те, що Москва прагне дестабілізувати Європу через Балкани, а також гострою критикою Еді Рами за нібито підігравання Кремлю та просування російсько-сербських проєктів.

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