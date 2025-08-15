Протести під час саміту на Алясці: чого вимагають американці

Протести на Алясці / © скриншот з відео

Сотні проукраїнських протестувальників, які вийшли на головні вулиці Анкориджа напередодні саміту між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним, висловили скептицизм щодо результатів зустрічі та розчарування відсутністю президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє CNN, опублікувавши відео з акції протесту.

Вимоги демонстрантів, серед яких переважали місцеві жителі, були чіткими: будь-які переговори щодо припинення військових дій Кремля в Україні не повинні відбуватися за рахунок суверенітету України.

Протестувальники прийшли з українськими прапорами та плакатами у синьо-жовтих кольорах, на одному з яких було зображено карти України та Аляски з написом «Руки геть — росіян більше немає». Символізм був зворушливим, оскільки Аляска колись була російською територією, але зараз тут розташовані життєво важливі військові об’єкти США, спрямовані на стримування Москви.

Ліза Скарборо, 66-річна мешканка Анкориджа, висловила сподівання на майбутні переговори, попри свої застереження.

«Я песимістично налаштована щодо цього, але хочу підтримати це і сподіваюся, що вони зможуть це зупинити», — заявила вона, наголосивши на стражданнях, з якими стикаються як українці, так і росіяни під час триваючого конфлікту.

65-річна протестувальниця Гелен Шарратт висловила своє розчарування відсутністю президента України Володимира Зеленського на переговорах, назвавши це сучасним «колоніалізмом».

«Це стосується України. Це не стосується Америки. Це насправді не стосується Росії, хіба що Росія вторглася в Україну, і їм потрібно піти. Немає про що домовлятися», — заявила Шарратт.

Вона наголосила, що все, чого хоче Зеленський, — це підтвердити кордони своєї країни перед обличчям агресії.

Нагадаємо, раніше український журналіст Остап Яриш повідомив про демонстрацію на підтримку України напередодні саміту Трампа і Путіна в Анкориджі. За його словами, 15 серпня, коли відбуватиметься ця зустріч, тут буде ще більше демонстрацій.