У Франції тривають масштабні протести старшокласників / © Associated Press

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У Франції поліція затримала понад 5 тисяч людей під час загальнонаціональних протестів старшокласників, спровокованих занедбаним станом навчальних закладів, переповненими класами та хронічним браком учителів.

Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що протести розпочалися в бідних передмістях Парижа, після чого поширилися на столицю та інші міста, зокрема Марсель, Страсбург, Тур і Лілль. Загалом до акцій долучилися учні понад 1200 французьких старших шкіл. Під час сутичок поліція в окремих випадках застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі. Частина протестувальників отримала серйозні травми, серед яких пошкодження очей, вибиті зуби та струс мозку.

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Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс назвав ситуацію «атмосферою неприйнятного насильства» та закликав мітингувальників до порядку.

Протести у Франції — фото

На тлі протестів відбуваються сутички з поліцією / © Associated Press

Масштаб нинішніх протестів уже порівнюють із великою хвилею шкільних акцій у Франції 1990-х років / © Associated Press

Школярі скаржаться на переповнені класи, нестачу педагогів і незадовільний стан навчальних закладів / © Associated Press

Особливо гостро проблема проявляється в департаменті Сена-Сен-Дені, де розташовані бідні передмістя Парижа / © Associated Press

Учасники акцій вимагають забезпечити школам належне фінансування та рівні умови для учнів незалежно від місця проживання / © Associated Press

Нагадаємо, німецькі школярі протестують проти обов’язкового військового обліку та не хочуть воювати проти РФ.

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