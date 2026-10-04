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Протести школярів обернулися хаосом — вулиці у вогні, копи луплять мітингувальників (фото)
Протести охопили Париж, Марсель, Страсбург, Тур і Лілль. Цього тижня до акцій долучилися учні понад 1200 французьких шкіл.
У Франції поліція затримала понад 5 тисяч людей під час загальнонаціональних протестів старшокласників, спровокованих занедбаним станом навчальних закладів, переповненими класами та хронічним браком учителів.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що протести розпочалися в бідних передмістях Парижа, після чого поширилися на столицю та інші міста, зокрема Марсель, Страсбург, Тур і Лілль. Загалом до акцій долучилися учні понад 1200 французьких старших шкіл. Під час сутичок поліція в окремих випадках застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі. Частина протестувальників отримала серйозні травми, серед яких пошкодження очей, вибиті зуби та струс мозку.
Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс назвав ситуацію «атмосферою неприйнятного насильства» та закликав мітингувальників до порядку.
Протести у Франції — фото
Нагадаємо, німецькі школярі протестують проти обов’язкового військового обліку та не хочуть воювати проти РФ.