Протести у Франції переросли в масові заворушення: підпалили мерію та інші будівлі (відео)

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У суботу, 17 жовтня, масштабні протести у Франції переросли в заворушення. У Парижі та інших містах спалахнули сутички з поліцією, учасники заворушень підпалювали автомобілі, громили магазини та атакували адміністративні будівлі.

Про це повідомляють Reuters, AFP. Відео заворушень також поширює Telegram-канал Clash Report.

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© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

Демонстрації охопили понад сотню міст Франції. За даними Міністерства внутрішніх справ, участь у них узяли близько 550 тисяч людей, тоді як профспілка CGT оцінює кількість протестувальників у 800 тисяч. Більшість акцій відбувалися мирно, однак у низці міст ситуація загострилася.

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Найбільші сутички сталися в Парижі, Ліоні, Марселі та Ліможі.

У столиці Франції протестувальники підпалювали автомобілі, розбивали вітрини та грабували магазини. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати агресивні групи демонстрантів.

У Ліможі підпалили будівлю міської мерії. У Ліоні учасники заворушень розгромили та підпалили приміщення туристичного офісу на площі Белькур. У Марселі протестувальники увірвалися до мерії, пошкодили майно та залишили написи на стінах.

Повідомляється також про постраждалих серед демонстрантів і правоохоронців. За останніми даними, поліція затримала близько 400 осіб.

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Причиною масових протестів стало невдоволення зростанням вартості життя, інфляцією та погіршенням стану державних послуг, зокрема освіти. До студентських виступів долучилися профспілки, працівники різних галузей та учасники руху «жовтих жилетів».

Президент Франції Еммануель Макрон засудив насильство та заявив, що винні у підпалах, погромах і нападах на громадські установи мають понести покарання. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню також різко розкритикував заворушення.

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