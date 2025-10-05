ТСН у соціальних мережах

Світ
196
2 хв

Протести у Грузії: поліція розігнала демонстрацію в Тбілісі, а премєр назвав винних

Сьогодні, 5 жовтня, поліція розігнала демонстрацію в Тбілісі, затримані щонайменше п’ятеро організаторів протесту.

Анастасія Павленко
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Грузію охопили протести

Грузію охопили протести / © Associated Press

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що протестувальники, які намагалися силою проникнути до президентського палацу, хотіли повалити уряд країни. Він звинуватив ЄС у втручанні в грузинську політику.

Про це пише Reuters.

«Вони перейшли до дій, почали спробу повалення, вона провалилася, а потім вони почали дистанціюватися від неї… Ніхто не уникне відповідальності. Це включає політичну відповідальність» — сказав він.

Він звинуватив посла ЄС Павла Герчинського у втручанні в грузинську політику та закликав його засудити протести. За словами премʼєра, дипломат має вийти, дистанціюватися від протестів та «суворо засудити все, що відбувається на вулицях Тбілісі».

Затриманих «звинувачують у насильницькій зміні конституційного ладу Грузії або закликах до повалення державного уряду, а також в організації, керівництві та участі в груповому насильстві.

Нагадаємо, Іраклій Кобахідзе заявив про відтермінування на чотири роки переговорів про вступ Грузії до ЄС — що викликало різке невдоволення громадян Грузії, які підтримують європейську інтеграцію.

У день місцевих виборів опозиція влаштувала велику демонстрацію. Серед них — «Коаліція за зміни» та «Єдиний національний рух», які на парламентських виборах 2024 року посіли друге та третє місця. Не беруть участі також «Федералісти» та кілька інших прозахідних сил.

Вибори в Грузії відбуваються на тлі політичних репресій проти опозиційних діячів і громадянського суспільства. Через це в центрі Тбілісі відбувалася багатолюдна акція протесту.

Учасники тримають прапори Грузії, Євросоюзу, США та України, плакати з антиурядовими гаслами й фотографіями політичних в’язнів — активістів, журналістів і політиків, затриманих після протестів.

Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб відігнати демонстрантів від президентського палацу. Також затримано п’ятьох активістів.

