Протести в Лос-Анджелесі: скільки людей заарештували та які місця закликали оминати

Протести в Лос-Анджелесі через антимігрантські рейди / © APnews

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Через протести в Лос-Анджелесі, учасники яких виступають проти антимігрантських рейдів, президент США Дональд Трамп направив до міста 2000 бійців Національної гвардії. Станом на 9 червня напруженість у Лос-Анджелесі посилюється — протестувальники блокують магістралі, підпалили кілька машин, облаштовують барикади.

Про це пишуть низка ЗМІ та агентств, зокрема BBC, Reuters.

Увесь центр Лос-Анджелеса оголошено зоною незаконного зібрання. Поліція вимагає від демонстрантів розійтися.

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Протестувальники підпалюють автомобілі, кидають бетонні блоки та пляшки в поліцію. Затримано вже 39 осіб, а також поранено декількох поліцейських.

Поточна ситуація в Лос-Анджелесі

Посилення протестів у Лос-Анджелесі 9 червня відбувається після того, як Трамп розгорнув загони військовослужбовців Національної гвардії.

«Від ранку нацгвардійці стояли пліч-о-пліч, тримаючи довгоствольну зброю та щити для боротьби з масовими заворушеннями, біля Центру утримання під вартою в центрі Лос-Анджелеса. Протестувальники кричали „ганьба“ та „йди додому“. Після того, як деякі з них підійшли близько до поліцейських, інша група офіцерів у формі застосувала димові гранати», — йдеться у АР.

«Смуги руху на південь міста залишаються закритими», — йдеться у повідомленні.

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Декілька місць у центрі ЛА поліція оголосила «зоною незаконного зібрання», а жителям рекомендують оминати так звані гарячі точки.

«Триває конфлікт між федеральною владою (Національна гвардія) та місцевими чиновниками щодо законності дій», — йдеться у повідомленні.

Дата публікації 21:34, 05.04.25 Кількість переглядів 79 У США тисячі людей протестують проти Трампа

Де відбулися зіткнення: хронологія подій

Зіткнення відбулися як у самому Лос-Анджелесі, так і в місті Парамаунт, розташованому на південь від ЛА. Протестувальники кидали в автомобілі співробітників правоохоронних органів каміння та яйця.

Нагадаємо, протести у ЛА розпочалися 6 червня після кількох рейдів Імміграційної та митної служб США (ICE) у різних районах міста, коли заарештували щонайменше 44 людини.

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Сутички ICE з активістами, а також мирні акції переросли у блокування доріг, підпали автомобілів. Поліція застосовувала сльозогінний газ і вибухові гранати.

8 червня сотні людей зібралися поблизу ізолятора Metropolitan у центрі ЛА. Почалися сутички з поліцією та Нацгвардією.

9 червня знову посилилася напруженість. Цього дня протестувальники блокують магістралі, облаштовують барикади.

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