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Протести в Лос-Анджелесі: скільки людей заарештували та які місця закликали оминати
В Лос-Анджелесі — третій день протестів, спричинених антимігрантськими рейдами.
Через протести в Лос-Анджелесі, учасники яких виступають проти антимігрантських рейдів, президент США Дональд Трамп направив до міста 2000 бійців Національної гвардії. Станом на 9 червня напруженість у Лос-Анджелесі посилюється — протестувальники блокують магістралі, підпалили кілька машин, облаштовують барикади.
Про це пишуть низка ЗМІ та агентств, зокрема BBC, Reuters.
Увесь центр Лос-Анджелеса оголошено зоною незаконного зібрання. Поліція вимагає від демонстрантів розійтися.
Протестувальники підпалюють автомобілі, кидають бетонні блоки та пляшки в поліцію. Затримано вже 39 осіб, а також поранено декількох поліцейських.
Поточна ситуація в Лос-Анджелесі
Посилення протестів у Лос-Анджелесі 9 червня відбувається після того, як Трамп розгорнув загони військовослужбовців Національної гвардії.
«Від ранку нацгвардійці стояли пліч-о-пліч, тримаючи довгоствольну зброю та щити для боротьби з масовими заворушеннями, біля Центру утримання під вартою в центрі Лос-Анджелеса. Протестувальники кричали „ганьба“ та „йди додому“. Після того, як деякі з них підійшли близько до поліцейських, інша група офіцерів у формі застосувала димові гранати», — йдеться у АР.
«Смуги руху на південь міста залишаються закритими», — йдеться у повідомленні.
Декілька місць у центрі ЛА поліція оголосила «зоною незаконного зібрання», а жителям рекомендують оминати так звані гарячі точки.
«Триває конфлікт між федеральною владою (Національна гвардія) та місцевими чиновниками щодо законності дій», — йдеться у повідомленні.
Де відбулися зіткнення: хронологія подій
Зіткнення відбулися як у самому Лос-Анджелесі, так і в місті Парамаунт, розташованому на південь від ЛА. Протестувальники кидали в автомобілі співробітників правоохоронних органів каміння та яйця.
Нагадаємо, протести у ЛА розпочалися 6 червня після кількох рейдів Імміграційної та митної служб США (ICE) у різних районах міста, коли заарештували щонайменше 44 людини.
Сутички ICE з активістами, а також мирні акції переросли у блокування доріг, підпали автомобілів. Поліція застосовувала сльозогінний газ і вибухові гранати.
8 червня сотні людей зібралися поблизу ізолятора Metropolitan у центрі ЛА. Почалися сутички з поліцією та Нацгвардією.
9 червня знову посилилася напруженість. Цього дня протестувальники блокують магістралі, облаштовують барикади.
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