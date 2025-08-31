Протести в Індонезії: підпал парламенту, є загиблі

Протести в Індонезії / © із соцмереж

В Індонезії вибухнули масові протести через безробіття, низькі зарплати та надмірні надбавки для депутатів. Демонстрації переросли у насильство: у місті Маккасар протестувальники підпалили будівлю регіонального парламенту, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей і ще кілька отримали поранення. Про це повідомляють Reuters та AP.

Заворушення охопили й інші міста країни, зокрема Джакарту, Бандунг та Сурабаю. Там горіли поліцейські відділки, автобуси й адміністративні споруди. Протестувальники вимагають зупинити зростання цін та скасувати великі грошові надбавки законодавцям, які отримують щомісяця суми, що в десятки разів перевищують середню зарплату в країні.

Додатковим поштовхом до протестів стала смерть 21-річного кур’єра, якого збив автомобіль спецпідрозділу поліції під час демонстрації. Відео інциденту швидко поширилося в соцмережах і викликало хвилю обурення.

Президент Прабово Субіанто висловив співчуття родині загиблого та оголосив про початок розслідування. Він також скасував заплановану поїздку на саміт Шанхайської організації співробітництва в Китай, щоб особисто контролювати ситуацію в країні. Поліція та армія отримали наказ жорстко реагувати на "анархічні дії".

За даними агентств, протягом останнього тижня внаслідок протестів загинули щонайменше троє людей, десятки були поранені.

