Протести в Ірані: як заворушення вплинуть на війну в Україні і відносини з РФ

Протести в Ірані. / © скриншот з відео

Ситуація в Ірані навряд чи матиме суттєвий вплив на перебіг війни в Україні. Втім, співпраця між Тегераном і Москвою, зокрема у військовій сфері, збережеться.

Таку думку висловив експерт у сфері оборони, співробітник Гаазького центру стратегічних досліджень (HCSS), колишній підполковник Королівських ВПС Нідерландів Патрік Болдер у коментарі «Укрінформ».

«Щодо війни в Україні, то, на мою думку, наслідки цієї ситуації мінімальні. Жодних суттєвих змін тут не буде. Іран і надалі намагатиметься зберігати добрі відносини з Китаєм і Росією та продовжить підтримувати Росію у війні проти України», — каже аналітик.

З його слів, Іран зараз бореться за власне виживання. Саме тому наразі це нічого не змінить щодо війни в Україні.

Болдер пояснив, що нинішні протести в Ірані стали наслідком глибокої економічної кризи, зростання цін на продукти харчування та багаторічних репресій з боку керівного режиму. Після демонстрацій і силової відповіді влади протести поступово йдуть на спад, а уряд знову посилює контроль над ситуацією.

Іранський режим діє особливо жорстко, бо боїться втратити стабільність. Додатковим фактором тиску стали погрози з боку президента США Дональда Трампа щодо можливих ударів по Ірану.

На думку аналітика, ситуація навколо Ірану не відверне стратегічну увагу Заходу від України, а безпосередні наслідки для українського фронту будуть мінімальними. Він каже, що «події в Ірані виглядають драматично, але вони не стануть переломним чинником ані для України, ані для Росії».

«Водночас занепокоєння викликає риторика Дональда Трампа, який знову заявляє, ніби Зеленський є головною перешкодою для досягнення мирної угоди, фактично повторюючи риторику Путіна, і це дуже тривожно», — підкреслив він.

Нагадаємо, антиурядові протести в Ірані розпочалися 28 грудня. Вони стали найбільшими за майже 50 років. Люди вийшли на вулиці через стрімке падіння курсу національної валюти та погіршення економічного становища.

За даними правозахисників, понад пів тисячі людей загинули під час протестів. Також понад 10 тисяч осіб опинилися під вартою.

ЗМІ повідомляють, що влада Тегерана заявила про намір прискорити суди та страти затриманих учасників масових протестів. Попри міжнародний тиск, іранська влада демонструє готовність діяти максимально жорстко та не відступати від обраного курсу.

