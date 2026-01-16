Протести в Ірані: яка країна допомагає придушувати заворушення

Протести в Ірані тривають / © Associated Press

Росія надає Ірану військове обладнання та технології контролю Інтернету, які влада використовує для придушення масових протестів у країні.

Про це пише видання Foreign Policy.

За даними журналістів, Москва не планує прямого військового втручання в Ірані, але системно підтримує режим інструментами репресій. Зокрема, Росія постачає Тегерану стрілецьку зброю, бронетехніку та вертольоти, а також ділиться досвідом силового придушення протестів.

Окрему роль відіграють російські технології контролю зв’язку. Foreign Policy пише, що за підтримки російських компаній Іран вибудував систему глибокого аналізу інтернет-трафіку. Вона дозволяє точково блокувати месенджери, відстежувати організаторів протестів і водночас зберігати роботу державних сервісів та банків.

Саме завдяки цьому під час нинішніх протестів Іран зміг обмежити мобілізацію людей, не паралізуючи роботу держави.

Що відомо про ситуацію в Ірані

Масштабні протести в Ірані переросли у загальнонаціональні заворушення. За даними міжнародних та регіональних ЗМІ, демонстрації охопили 185 міст у всіх провінціях країни, а сутички між силовиками та протестувальниками стають дедалі жорсткішими.

Лише за останні дві доби кількість загиблих може перевищувати 2000 осіб, а правозахисна організація HRANA повідомляє про понад 2600 затриманих. У місті Казвін силовики відкрили вогонь бойовими патронами по неозброєних протестувальниках, повідомляють очевидці.

На тлі заворушень влада Ірану обмежує доступ до Інтернету, що ускладнює перевірку та поширення інформації.

Трамп пообіцяв «жорстко» відреагувати на вбивства учасників протестів в Ірані, що додатково загострює міжнародну увагу до ситуації.