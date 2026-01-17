Протести в Ірані: Хаменеї вперше назвав кількість загиблих

Алі Хаменеї / © Associated Press

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї публічно визнав масштаби трагедії, що охопила країну під час останніх заворушень. У своєму зверненні він підтвердив, що внаслідок протестів загинули «кілька тисяч» людей, однак категорично відкинув провину силовиків.

Про це пише AP.

Попри визнання масової загибелі громадян, риторика Хаменеї залишилася звинувачувальною на адресу Заходу.

Лідер Ірану підкреслив, що під час повстання президент США Дональд Трамп нібито особисто закликав мітингувальників продовжувати опір та обіцяв їм підтримку. Хаменеї назвав протестувальників «піхотинцями» Америки, звинувативши їх у вандалізмі, знищенні мечетей та освітніх центрів.

«Ми вважаємо президента США злочинцем через жертви і збитки, через звинувачення проти іранського народу», — наголосил аятолла.

За його словами, саме дії протестувальників призвели до трагедії. «Завдаючи шкоди людям, вони вбили кілька тисяч з них», — стверджує Хаменеї, повторюючи тезу про те, що США прагнуть захопити контроль над економічними та політичними ресурсами країни.

Шокувальні цифри правозахисників

Водночас дані незалежних спостерігачів свідчать про безпрецедентний рівень насильства. За інформацією американського інформаційного агентства Human Rights Activists News Agency (HRANA), реальна картина є ще трагічнішою.

Правозахисники повідомляють, що внаслідок силового придушення протестів в Ірані загинуло щонайменше 3095 осіб. Ця цифра значно перевищує кількість жертв будь-яких інших заворушень в Ірані за останні десятиліття, що свідчить про найкривавішу сторінку в новітній історії ісламської республіки.

Що сталося

Нагадаємо, антиурядові протести в Ірані розпочалися 28 грудня. Вони стали найбільшими за майже 50 років. Люди вийшли на вулиці через стрімке падіння курсу національної валюти та погіршення економічного становища.

За даними правозахисників, понад пів тисячі людей загинули під час протестів. Також понад 10 тисяч осіб опинилися під вартою.

ЗМІ повідомляють, що влада Тегерана заявила про намір прискорити суди та страти затриманих учасників масових протестів. Попри міжнародний тиск, іранська влада демонструє готовність діяти максимально жорстко та не відступати від обраного курсу.