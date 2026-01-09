Протести в Ірані набирають обертів: влада заблокувала Інтернет по всій країні

Протести в Ірані / © Associated Press

В Ірані було повністю відключено доступ до Інтернету на тлі масових антиурядових протестів, спричинених різким погіршенням економічної ситуації. Демонстрації охопили всі провінції країни.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними моніторингової організації NetBlocks, інтернет-з’єднання було припинене по всій території Ірану. Раніше перебої зі зв’язком фіксувалися у західних регіонах, зокрема в місті Керманшах.

Що відомо про ситуацію в Ірані

Протести в Ірані спалахнули наприкінці грудня через економічну кризу та обвал національної валюти. За даними правозахисників, акції охопили понад 270 населених пунктів у 27 з 31 провінції Ірану.

Одним з епіцентрів протестів став Гранд-базар у Тегерані. Свідки повідомляють, що силовики застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів після того, як торговці масово закрили крамниці.

За інформацією норвезької правозахисної організації Iran Human Rights, від початку протестів наприкінці грудня силовики вбили щонайменше 45 осіб, серед яких восьмеро дітей. Сотні людей зазнали поранень, понад 2 тисячі були затримані. Офіційна влада Ірану визнає загибель щонайменше 21 людини, включно з представниками сил безпеки.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян закликав силові структури до стриманості та заявив про необхідність діалогу з суспільством, однак протести продовжують набирати обертів.

Тим часом МЗС закликав українців терміново залишити країну на тлі протестів.