Світ
202
Протести в Ірані: почалося полювання на медиків, які допомогають мітингувальникам

За даними правозахисних організацій, арешти та смертні вироки є кампанією «помсти» за те, що лікарі відмовились ігнорувати важкопоранених протестувальників.

Анастасія Павленко
Протести в Ірані

Протести в Ірані / © Associated Press

В Ірані триває хвиля арештів лікарів і волонтерів-медиків, які надавали допомогу пораненим під час придушення антиурядових протестів.

Про це пише The Guardian.

Щонайменше дев’ятеро лікарів і волонтерів були затримані лише за останній тиждень. Силовики проводять рейди в імпровізованих медичних пунктах, а також обшуки в домівках лікарів, які лікували поранених протестувальників.

За даними норвезької правозахисної організації Hengaw, іранська влада звинуватила 52-річного хірурга Алірези Голчіні в «мохаребе» — «війні проти Бога», що передбачає смертну кару.

За інформацією організації Iran Human Rights, серед затриманих є також волонтер, який облаштував медпункт у власному будинку. Його заарештували після обшуку, під час якого силовики виявили докази надання допомоги понад 20 пораненим протестувальникам. Двоє з них згодом померли.

Державний департамент США закликав Тегеран негайно звільнити затриманих лікарів. У заяві наголошується, що президент Дональд Трамп виступає проти застосування смертної кари щодо учасників протестів і попереджає іранську владу про відповідальність у разі подальших репресій.

Що відомо про протести в Ірані

Від 28 грудня в Ірані тривають масові протести, які почалися через економічну політику. Минулого року іранський ріал втратив половину вартості проти долара, а інфляція у грудні 2025 року перевищила 40%. Згодом демонстрації поширилися на університети й провінційні міста та набули антиурядового характеру.

За даними ЗМІ, кількість загиблих внаслідок протестів в Ірані зросла до пʼяти тисяч. Серед них — 500 силовиків. Найбільше людей під час протестів загинуло на північному сході Ірану — саме там сталися одні з найжорстокіших зіткнень.

Влада Ірану фактично відрізала країну від глобального Інтернету, залишивши без доступу до мережі близько 93 млн громадян, і готується до переходу на закриту державну цифрову систему.

Трамп пообіцяв «жорстко» відреагувати на вбивства учасників протестів в Ірані, що додатково загострює міжнародну увагу до ситуації.

202
