Протести в Ірані: The Times розкрило план втечі верховного лідера Хаменеї

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї / © Getty Images

На тлі протестів у Ірані верховний лідер країни Алі Хаменеї розробив секретний план евакуації до Росії на випадок втрати контролю над силовиками. Розвідка повідомляє, що 86-річний аятола вже підготував готівку та нерухомість за кордоном для себе та своєї родини.

Про це йдеться у статті The Times із посиланням на розвідувальний звіт.

Згідно зі звітом, Хаменеї розглядає варіант залишення Тегерана разом із найближчим оточенням — до двох десятків людей, включно з родичами, — якщо стане очевидно, що армія та служби безпеки, задіяні для придушення заворушень, дезертирують, переходять на бік протестувальників або ігнорують накази.

«План Б» передбачає втечу Хаменеї та його найближчого кола соратників і родини, включно з його сином і номінованим спадкоємцем Моджтабою», — зазначило джерело в розвідці.

Деталі про план втечі Хаменеї до Москви

Колишній співробітник ізраїльських спецслужб Бені Сабті, який упродовж десятиліть працював у розвідці після втечі з Ірану через вісім років після Ісламської революції, повідомив, що кінцевим пунктом призначення для Хаменеї у разі втечі стане Москва, адже «для нього більше немає іншого місця».

За словами Сабті, Хаменеї також «захоплюється Путіним, а іранська культура більше схожа на російську».

Цей сценарій частково базується на досвіді його союзника — колишнього президента Сирії Башара Асада, який у грудні 2024 року залишив Дамаск і вилетів до Москви, де перебувала його родина, напередодні захоплення столиці опозиційними силами.

«Вони пропрацювали маршрут виходу з Тегерана на випадок, якщо відчують потребу тікати», — зазначає джерело.

За його словами, підготовка включає «накопичення активів, нерухомості за кордоном і готівки для забезпечення безпечного від’їзду».

Відомо, що Хаменеї контролює розгалужену систему активів, значна частина яких зосереджена в структурі однієї з найвпливовіших організацій Ірану — Setad. Вона входить до мережі напівдержавних благодійних фондів, відомих своєю фінансовою закритістю. За даними розслідування Reuters 2013 року, загальна вартість цих активів оцінювалася приблизно у 95 млрд дол. і включала компанії та нерухомість, що повністю перебувають під контролем Хаменеї.

Чимало його найближчих соратників, серед яких і секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані — той самий, що застерігав президента США Дональда Трампа від втручання у справи Тегерана, — мають родичів, які вже мешкають за кордоном, зокрема у США, Канаді та Дубаї.

В якому разі Хаменеї задіє свій план втечі?

За інформацією джерел, план втечі буде задіяно лише в разі, якщо Хаменеї дійде висновку, що силовики більше не виконують його розпорядження. Дезертирство чи перехід на інший бік є вкрай складними, адже лідер режиму ретельно захищає лояльних, контролює ключові кадрові призначення та гарантує безпеку наближеним, йдеться в психологічному профілі, складеному західною розвідкою і переданому The Times.

Водночас у цьому ж документі зазначається, що після 12-денної війни з Ізраїлем торік Хаменеї став «слабшим як психологічно, так і фізично». Він рідко з’являється на публіці й, що показово, не виступав і не з’являвся протягом останніх днів протестів. Під час бойових дій він переховувався в бункері, уникаючи долі кількох високопоставлених діячів КВІР, що лише посилило його «одержимість виживанням».

Аналітики характеризують аятолу як «параноїдального» лідера — саме ця риса, за їхніми словами, і стала основою плану залишити країну у разі зради сил.

«З одного боку, він глибоко ідеологічно мотивований, з іншого — прагматичний у своїх оцінках: він готовий до тактичних компромісів заради довгострокової „вищої мети“. Він мислить на перспективу», — зазначається в оцінці.

Нагадаємо, протести в Ірані, спричинені економічною кризою, переросли у криваві сутички з поліцією та стали найбільшими за останні три роки. У провінції Лурестан під час нападів на відділки загинули щонайменше троє протестувальників та один боєць формування Басідж, десятки людей поранені, а понад 29 осіб уже затримано. На тлі заворушень у багатьох містах країни посол США при ООН Майк Волц заявив про підтримку іранського народу в їхній вимозі свободи, звинувативши режим у доведенні країни до війни та злиднів.