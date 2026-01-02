Протести в Ірані: Трамп пригрозив втручанням США у разі насильства над мітингувальниками

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозив іранській владі втручанням, якщо та вживатиме насильницьких дій щодо мирних протестувальників.

Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social.

«Якщо Іран, як зазвичай, відкриє вогонь і жорстоко вб’є мирних протестувальників, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дій», — написав Трамп.

За даними BBC, загальнонаціональні протести розпочалися серед власників магазинів, обурених черговим різким падінням вартості іранської валюти відносно долара США на відкритому ринку. До вівторка, 30 грудня, до протестів долучилися студенти університетів. Ці протести називають наймасштабнішими з 2022 року, коли суспільство збурила смерть Махси Аміні.

Хоча протести розпочалися як демонстрації проти погіршення умов життя, їхні учасники також висловлювали невдоволення способом управління Іраном. Активістки за права жінок, власники магазинів і студенти почали скандувати гасла «Смерть диктатору» та «Жінка, життя, свобода» тощо. В Ісфахані зафільмували протестувальників, які скандували «Не бійтеся, ми всі разом» та «Смерть диктатору». У Дехлорані та Багмалеку демонстранти вигукували промонархічні гасла й закликали до повалення верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

За даними Iran International, протестувальника з Марвдашта — батька двох дітей — застрелили іранські сили безпеки під час демонстрацій у місті 1 січня. До цього видання також писало, що у містах Нахаванд, Асадабад та Хамадан зафільмували стрілянину з боку поліціянтів і застосування сльозогінного газу.

Нагадаємо, раніше зазнали поранень 13 поліціянтів та членів «Басідж» через кидання каміння під час зіткнення в місті Кухдашт. Державне інформаційне агентство IRNA повідомило про смерть однієї людини — 21-річного члена «Басідж».