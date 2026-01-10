Протести в Ірані тривають 13-й день: влада відключила Інтернет і пригрозила смертною карою

Протести в Ірані набирають обертів / © Associated Press

Під час масових протестів, що охопили десятки іранських міст, загинули щонайменше 62 людини. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що уряд «не відступить перед вандалами».

Про це повідомляє Reuters.

Іранська правозахисна організація HRANA заявила про 62 загиблих, з яких 48 — протестувальники, ще 14 — співробітники сил безпеки.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї у телевізійному зверненні заявив, що не відступить, звинувативши демонстрантів у роботі в інтересах опозиції за кордоном та США. Прокуратура країни пригрозила учасникам протестів смертною карою.

Президент США Дональд Трамп, який раніше попереджав Тегеран про можливу підтримку протестувальників, у п’ятницю виступив із черговою заявою:

«Краще не починайте стріляти, бо ми теж почнемо стріляти», — сказав він, додавши, що сподівається на безпеку протестувальників, оскільки ситуація в Ірані є «вкрай небезпечною».

Протести в Ірані тривають / © Associated Press

Міністерство інформаційних і комунікаційних технологій Ірану заявило, що Інтернет у країні було відключено за рішенням «компетентних органів безпеки» через поточну ситуацію.

Норвезька правозахисна організація Iran Human Rights повідомила, що за 13 днів протестів загинули щонайменше 51 осіб, серед них дев’ятеро дітей віком до 18 років. Це більше за попередні дані, які напередодні становили 45 загиблих.

Що відомо про ситуацію в Ірані

Протести в Ірані спалахнули наприкінці грудня через економічну кризу та обвал національної валюти. За даними правозахисників, акції охопили понад 270 населених пунктів у 27 з 31 провінції Ірану.

Одним з епіцентрів протестів став Гранд-базар у Тегерані. Свідки повідомляють, що силовики застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів після того, як торговці масово закрили крамниці.

За інформацією норвезької правозахисної організації Iran Human Rights, від початку протестів наприкінці грудня силовики вбили щонайменше 45 осіб, серед яких восьмеро дітей. Сотні людей зазнали поранень, понад 2 тисячі були затримані. Офіційна влада Ірану визнає загибель щонайменше 21 людини, включно з представниками сил безпеки.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян закликав силові структури до стриманості та заявив про необхідність діалогу з суспільством, однак протести продовжують набирати обертів.

Тим часом МЗС закликав українців терміново залишити країну на тлі протестів.