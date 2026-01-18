Протести в Ірані забрали життя тисяч людей: з’явилися нові дані про жертви

Протести у Ірані / © Associated Press

Реклама

Щонайменше 5 тисяч людей загинули під час масових протестів в Ірані.

Про це заявив іранський чиновник, посилаючись на підтверджені дані, передає Reuters.

За його словами, серед загиблих – близько 500 співробітників сил безпеки. Влада покладає відповідальність за смерті на “терористів та озброєних заколотників”, які нібито вбивали “невинних іранців”.

Реклама

Протести спалахнули 28 грудня на тлі економічних труднощів і протягом двох тижнів переросли в масштабні демонстрації з вимогами повалення клерикального режиму. За даними ЗМІ, це найкривавіші заворушення в країні з часів ісламської революції 1979 року.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність втрутитися, якщо протестувальників і надалі вбиватимуть або страчуватимуть. У п’ятницю він повідомив у соцмережах, що іранська влада нібито скасувала заплановані страти 800 осіб, і подякував керівництву в Тегерані за це рішення.

Вже наступного дня верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у публічному виступі назвав Трампа “злочинцем”, поклавши на нього відповідальність за жертви, яких, за словами іранської влади, спричинила підтримка протестів із боку США.

“Ми не втягуватимемо країну у війну, але не залишимо безкарними внутрішніх і міжнародних злочинців”, – заявив Хаменеї, визнавши “кілька тисяч смертей”. Він звинуватив у насильстві “терористів та учасників заворушень”, пов’язаних зі США та Ізраїлем.

Реклама

Водночас іранська судова система дала зрозуміти, що смертні вироки можливі. Представник судової влади Асгар Джахангір заявив, що низку дій було кваліфіковано як “мухареб” – за іранським законодавством це означає “війну проти Бога” і карається смертною карою.

У суботу в інтерв’ю Politico Дональд Трамп заявив, що “настав час шукати нове керівництво для Ірану”.

За даними американської правозахисної організації HRANA, кількість загиблих становить щонайменше 3 308 осіб, ще 4 382 справи перебувають на перевірці. Також підтверджено понад 24 тисячі арештів.

Іранський посадовець заявив, що остаточна кількість загиблих навряд чи “суттєво зросте”, та знову звинуватив у заворушеннях Ізраїль і збройні угруповання за кордоном, які, за його словами, підтримували протестувальників.

Реклама

Влада країни традиційно покладає відповідальність за масові протести на зовнішніх ворогів, зокрема США та Ізраїль. За повідомленнями державних медіа та очевидців, жорсткі силові дії здебільшого придушили протести.

Один із жителів Тегерана розповів, що бачив, як спецпідрозділи поліції відкривали вогонь по групах протестувальників, серед яких були переважно молоді чоловіки та жінки. Відео з місць подій, поширені в соцмережах і частково перевірені агентством Reuters, свідчать про жорстоке придушення демонстрацій по всій країні.

Найбільша кількість загиблих зафіксована в курдських регіонах на північному заході Ірану. За словами іранського чиновника, який побажав залишитися анонімним, саме там відбувалися найзапекліші сутички. У регіоні активізувалися курдські сепаратистські угруповання, а рівень насильства був одним із найвищих за весь період протестів.

Раніше Reuters повідомляло, що озброєні курдські формування намагалися проникнути до Ірану з території Іраку, що може свідчити про спроби скористатися нестабільною ситуацією.

Реклама

Передача інформації з країни ускладнена через відключення інтернету. За даними моніторингової організації NetBlocks, доступ до мережі частково відновлювали лише на кілька годин, після чого обмеження знову посилилися.

Іноземці, які перебували в Ірані, також повідомляють про хаос і насильство на вулицях. Один із них розповів, що став свідком підпалів будівель, банків і автомобілів, а також нападів із ножем на випадкових перехожих.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї публічно визнав масштаби трагедії, що охопила країну під час останніх заворушень. У своєму зверненні він підтвердив, що внаслідок протестів загинули “кілька тисяч” людей, однак категорично відкинув провину силовиків.