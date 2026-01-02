Протести в Ірані загострилися: під час сутичок із поліцією є загиблі

Протести в Ірані / © Associated Press

Реклама

Протести в Ірані, спричинені погіршенням економічної ситуації, знеціненням національної валюти та складними умовами життя, різко загострилися. У четвер демонстранти зіткнулися з поліцією в кількох провінціях країни, що призвело до людських жертв.

Про це пише The Hill.

За даними напівофіційного агентства Fars News Agency, щонайменше троє протестувальників загинули, ще 17 дістали поранення під час нападу на поліцейський відділок у західній провінції Лурестан.

Реклама

Сутички між активістами та силами безпеки посилюються відтоді, як акції протесту розпочалися минулими вихідними. Нинішні демонстрації стали найбільшими в країні за останні три роки — від часу загальнонаціонального повстання після смерті 22-річної Махса Аміні, яка померла під вартою поліції після затримання за нібито неналежне носіння хіджабу.

Також повідомляється, що в місті Кухдашті (провінція Лурестан) загинув один із членів воєнізованого формування Басідж, яке влада часто залучає для придушення протестів. Щонайменше 13 осіб зазнали поранень.

Правозахисна організація Hengaw заявила, що іранська влада вже затримала щонайменше 29 учасників протестів у різних регіонах країни.

Тим часом посол США при Організації Обʼєднаних Націй Майк Волц заявив у соцмережі X, що Сполучені Штати підтримують іранців, які вийшли на вулиці з вимогою свободи, наголосивши, що чинний режим приніс країні лише економічний занепад і війну.

Реклама

Нагадаємо, у новорічну ніч протестувальники підпалили опорний пункт «Басідж» у місті Ченарі.