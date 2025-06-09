Протести в Лос-Анджелесі: поліція застосувала гумові кулі і світлошумові гранати (фото)

Протести у ЛА / © Associated Press

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У Лос-Анджелесі загострилися протести проти антимігрантських рейдів, що переросли у сутички з поліцією. Демонстранти заблокували головну автомагістраль і підпалили кілька безпілотних автомобілів, а правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати.

Про це повідомляють AP, BBC та CNN.

За інформацією ЗМІ, центр міста оголосили зоною заборонених масових зборів. В неділю, 8 червня, правоохоронці затримали 27 людей: 17 — під час розгону акції на шосе, ще 10 — під час інших сутичок у місті. Більшість протестувальників розійшлися, проте частина досі перебуває на вулицях, які контролюють посилені поліційні підрозділи.

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Протестувальники спалили чотири безпілотних авто Waymo і кидали різні предмети в поліцейські машини. Вночі також надійшли повідомлення про мародерство в деяких магазинах. Поліція активно застосовувала сльозогінний газ та перцеві балончики, а під час арештів правоохоронці іноді застосовували силу.

© APnews

В одному з інцидентів два мотоциклісти проривалися через кордон поліції — обох затримано, двоє поліцейських отримали поранення.

© APnews

Крім поліції, у місті перебувають близько 300 військовослужбовців Національної гвардії США, які патрулюють ключові об’єкти, зокрема центральне СІЗО, озброєні довгоствольною зброєю та захисними щитами. Їх залучили за наказом президента Трампа без згоди губернатора Каліфорнії — це перший випадок за багато років. Губернатор Ньюсом різко розкритикував таке рішення і звинуватив адміністрацію Трампа в ескалації конфлікту, а міська голова Карен Басс назвала дії військових «хаотичною» реакцією на ситуацію.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа планує депортувати мільйон мігрантів протягом першого року після його повернення до Білого дому. 5 червня Трамп підписав указ про обмеження в’їзду громадян з 12 країн, які, за оцінками американських служб, становлять загрозу нацбезпеці США.

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