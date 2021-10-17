Проти COVID-сертифікатів: в Італії під час протестів розпочалися сутички з поліцією, є поранені

Проти COVID-сертифікатів: в Італії під час протестів розпочалися сутички з поліцією, є поранені

Маніфестація йшла мирно до моменту, коли група анархістів спробувала прорватися до будівлі адміністрації області Ломбардія.

Несанкціонований протест супротивників green pass (електронних COVID-сертифікатів — ред.) в італійському Мілані закінчився кількома невеликими сутичками демонстрантів з поліцією.

Про це інформує Corriere della Sera.

В акції взяли участь близько 15 тисяч осіб, які організували ходу в центрі Мілана. Рух транспорту в цій частині міста було повністю блоковано.

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Маніфестація йшла мирно до моменту, коли група анархістів спробувала прорватися до будівлі адміністрації області Ломбардія. Після цього, за свідченнями очевидців, ще кілька разів між протестувальниками та правоохоронцями відбувалися невеликі сутички.

Поліція повідомила про одного заарештованого і чотирьох затриманих. Крім того, правоохоронці встановили особи ще 16 маніфестантів, яким пізніше доведеться давати пояснення в поліції. За інформацією ЗМІ, під час демонстрації одна дівчина була поранена.

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