Проти України вчинено злочин і ми вимагаємо справедливого покарання - Зеленський на Генасамблеї ООН

У ніч проти четверга, 22 вересня, під час свого виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський заявив, що проти України та українців було вчинено злочин.

Про це стало відомо із прямої трансляції, яку веде "Голос Америки".

"Проти України вчинено злочин і ми вимагаємо справедливого покарання. Це був злочин проти наших державних кордонів, проти життів наших людей. Злочин проти їхньої гідності — гідності наших жінок і чоловіків", - заявив український лідер.

За словами президента Зеленського, за цей злочин Росія повинна понести невідворотне покарання.

"Україна вимагає покарання за те, що було захоплено нашу територію, вбито тисячі людей, здійснено тортури і приниження. Покарання за катастрофічні провокації, здійснені цією нелегальною війною Росії проти нас, українців, і проти усього світу, проти усіх народів, які представлені тут в залі Генеральної асамблеї ООН”, - наголосив він.