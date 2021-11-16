Протидія лісовим займанням: австралійські пожежники узяли на службу рогатих кіз

Таким чином хочуть позбутися сухої трави.

Австралійські пожежники взяли на службу рогатих кіз.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 16 листопада.

Зазначається, що тварини допомагають надзвичайникам протидіяти лісовим займанням у штаті Новий Південний Вельс. Вже за кілька тижнів в Австралії розпочнеться літо, тому вогнеборці готуються до них заздалегідь й намагаються позбутися сухої трави.

Кози виявилися ефективнішими за звичне випалювання. Ціла зграя може швидко виїсти цілу галявину. Крім того - вони не вибагливі в їжі та із задоволенням ласують навіть бур'янами. Найближчим часом експеримент хочуть поширити на інші штати.

Читайте також:

Новини світу: австралійські пожежники узяли на службу рогатих кіз

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання