Протидія лісовим займанням: австралійські пожежники узяли на службу рогатих кіз

Таким чином хочуть позбутися сухої трави.
Австралійські пожежники взяли на службу рогатих кіз.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 16 листопада.
Зазначається, що тварини допомагають надзвичайникам протидіяти лісовим займанням у штаті Новий Південний Вельс. Вже за кілька тижнів в Австралії розпочнеться літо, тому вогнеборці готуються до них заздалегідь й намагаються позбутися сухої трави.
Кози виявилися ефективнішими за звичне випалювання. Ціла зграя може швидко виїсти цілу галявину. Крім того - вони не вибагливі в їжі та із задоволенням ласують навіть бур'янами. Найближчим часом експеримент хочуть поширити на інші штати.
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