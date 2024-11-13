Протиракетний щит НАТО зміцнено: в Польщі відкрили довгоочікувану американську базу ППО

Наразі база ППО в Польщі налаштована лише на перехоплення повітряних цілей з Близького Сходу, але Варшава хоче обговорити з союзниками розширення протиракетного щита.

Сполучені Штати офіційно ввели в експлуатацію військову базу протиповітряної оборони на півночі Польщі. За словами президента Анджея Дуди, це є гарантією безпеки Польщі як члена НАТО, попри те, що в сусідній Україні вирує кривава війна, розв'язана Росією.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Під час урочистого відкриття військової бази в містечку Редзіково поблизу узбережжя Балтійського моря, яке відбулося у середу, 13 листопада, Дуда заявив, що військовий альянс Польщі з Вашингтоном залишається міцним, незалежно від того, хто очолює Сполучені Штати. Польський президент також підкреслив, що має теплі зв'язки з наступним президентом США Дональдом Трампом.

У Кремлі відреагували не відкриття бази НАТО в Польщі, назвавши це "спробою стримати Росію" шляхом переміщення американської військової інфраструктури ближче до її кордонів.

База ППО в Редзіково є частиною протиракетного щита НАТО, який називають "Aegis Ashore". За офіційною інформацією, щит здатен перехоплювати балістичні ракети малої й середньої дальності та має суто оборонний характер.

До складу щита входять кілька ключових об'єктів:

військовий майданчик у Румунії;

есмінці ВМС США в іспанському порту Рота;

радар раннього попередження в турецькому Куреджику.

Наразі системи ППО в Редзіково можна використовувати лише проти повітряних цілей, випущених з Близького Сходу. Для того, щоб перехоплювати ракети, запущені з Росії, необхідно змінити налаштування радара, що є дуже складною процедурою. Тому Варшава має намір обговорити з союзниками необхідність розширити масштаби протиракетного щита НАТО.

Нагадаємо, минулого місяця міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував відкриття бази ППО НАТО на півночі Польщі. Будівництво тривало вісім років і супроводжувалося кількома скандалами, а відкриття відбулося на шість років пізніше запланованих термінів.

Читайте також: