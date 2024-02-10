Протистояння РФ і НАТО: Столтенберг закликав готуватися до нападу у разі перемоги Путіна в Україні

Генеральний секретар НАТО Столтенберг побоюється можливого поширення російської агресії на інші країни у разі перемоги Путіна в Україні. Він вважає, що оборонну промисловість необхідно швидко нарощувати.

Про це пише ntv.

"НАТО не шукає війни з Росією. Але ми маємо підготуватися до конфронтації, яка може тривати десятиліття", – визнав він.

Столтенберг ще раз закликав союзників якнайшвидше розширювати свою військову промисловість.

"Якщо Путін переможе в Україні, немає жодної гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни. Найкращий захист зараз – це підтримка України та інвестиції у військовий потенціал НАТО. Стримування працює тільки в тому випадку, якщо воно викликає довіру", – сказав він.

За словами генсека, необхідно швидше відновлювати та розширювати промислову базу, щоб НАТО могло збільшити постачання в Україну та поповнити власні запаси. Це означає перехід від повільного виробництва у мирний час до швидкого виробництва, як того вимагає конфлікт. Тому він закликав до збільшення кількості та прискорення замовлень для європейських оборонних компаній.

Генсек НАТО попередив, що президент Росії Володимир Путін готує економіку своєї країни до тривалої війни. З огляду на ей факт Альянс має робити більше для своєї безпеки.

Нагадаємо, північноатлантичний альянс розглядає можливість взяти на себе координацію щодо постачання зброї Україні для захисту від російських агресорів.

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