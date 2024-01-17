Противники режиму Путіна спалили релейні шафи на залізниці у трьох містах РФ (відео)

В ГУР запевнили, що "так палатиме і далі, доки кремль продовжує злочинну війну проти України".
У Росії невідомі спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики російських військ.
Про це повідомило ГУР Міноборони України та опублікувало відеозапис.
У військовій розвідці зазначили, що на території Росії набирає обертів рух опору.
"Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ", – вказано в заяві ГУР.
Там уточнили, що події відбулись у районах міст Саратов, Ярославль та Дзєржинск Нижньогородської області РФ.
У результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований.
"Так палатиме і далі, доки кремль продовжує злочинну війну проти України!" – наголосили у розвідці.
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До слова, після вибухів у Бєлгородській області РФ вранці 17 січня місцева влада заявила про збиття семи дронів. Водночас Міноборони РФ стверджує, що були збиті сім ракет РСЗВ "Вільха" та чотири безпілотники.
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