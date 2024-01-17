Противники режиму Путіна спалили релейні шафи на залізниці у трьох містах РФ (відео)

В ГУР запевнили, що "так палатиме і далі, доки кремль продовжує злочинну війну проти України".

У Росії невідомі спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики російських військ.

Про це повідомило ГУР Міноборони України та опублікувало відеозапис.

У військовій розвідці зазначили, що на території Росії набирає обертів рух опору.

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"Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ", – вказано в заяві ГУР.

Там уточнили, що події відбулись у районах міст Саратов, Ярославль та Дзєржинск Нижньогородської області РФ.

У результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований.

"Так палатиме і далі, доки кремль продовжує злочинну війну проти України!" – наголосили у розвідці.

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До слова, після вибухів у Бєлгородській області РФ вранці 17 січня місцева влада заявила про збиття семи дронів. Водночас Міноборони РФ стверджує, що були збиті сім ракет РСЗВ "Вільха" та чотири безпілотники.

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