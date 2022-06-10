Противники вступу України до ЄС та погрози Ердогана Греції: головні новини ночі 10 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 10 червня:
- На сьогодні надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу не підтримують Данія та Нідерланди. Читати далі –>
- Президент Туреччини написав гнівний пост грецькою мовою у Twitter через територіальну суперечку щодо островів у Егейському морі. Читати далі –>
- Повітряні сили ЗСУ 9 червня завдали ударів по позиціях російських окупантів одразу в 5 населених пунктах Херсонської області. Читати далі –>
- До Держдуми РФ внесено законопроєкт, який передбачає заборону на проведення зборів, мітингів, маршів та демонстрацій біля приміщень органів влади. Читати далі –>
- В американському космічному агентстві вважають, що непізнані явища в атмосфері можуть загрожувати безпеці польотів, але не мають підтверджень їх позаземного походження. Читати далі –>
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