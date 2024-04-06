"Протоармії незалежних держав": до чого готуються Чечня і Татарстан, створюючи свої ПВК

Рамзан Кадиров, який йшов зупиняти ПВК "Вагнера" в червні 2023 року, збирається забрати 300 вагнерівців під своє терористичне крило. Водночас глава Татарстану Рустам Мінніханов бідкається, що Кремль не зможе захистити республіку. Все це є свідченням процесу розпаду Росії на незалежні національні держави, який розпочався 2022 року.

Таку думку висловив народний депутат від партії "Слуга Народу" Олег Дунда для "24 Каналу".

За його словами, Кадиров не поспішав зупиняти марш Євгєна Пригожина, адже зрозумів, що рано чи пізно, між регіонами почнеться війна всіх проти всіх. Відповідно у кого буде більша кількість професійних та озброєних загонів, той матиме перевагу.

"Кадиров не хоче залишитися перед цими викликами з голою дупою", – сказав Дунда.

По-перше, вважає депутат, Кадиров має завдання зберегти власні загони, а по-друге, — долучити до них додаткових професійних бійців, які можуть виконувати накази. Протягом останніх двох років голова Чечні забув про національну ідентичність і залучає до своїх загонів представників різних національностей як найманців.

"Кадиров готується до викликів. Він розуміє, що йому потрібно зберегти свою владу і майбутню незалежну Ічкерію. Але всередині є багато опонентів, які готові кинути виклик і скинути його з престолу", – каже народний депутат.

Дунда пригадав, як нещодавно безпілотники атакували завод у Татарстані по виробництву дронів. Після цього, президент Республіки Рустам Мінніханов прозрів і заявив, що республіку в разі чого ніхто не захистить.

Очевидно, каже нардеп, що голова Татарстану серйозно задумується про окреме життя від Москви. Мовляв, якщо Кремль не захищає, то навіщо взагалі підтримувати зв'язки. Не виключено, що можуть розпочатися вибухові процеси дезінтеграції Татарстану зі складу Російської Федерації.

"Існує єдиний спосіб, яким буде розпадатися недоімперія, – шлях криміналізованого формування майбутніх "протоармій". Він розпочався у 2022 році. Одним із його проявів були загони "Вагнера". Ніхто не вірив у те, що вони підуть на Москву, але у 2023 році відбувся заколот", – мовив Дунда.

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Вагнерівці зрозуміли, що набувають більшої ваги. У них з'явилися вимоги до набування окремих територій, на яких вони можуть бути феодалами. До слова, Пригожин претендував на Брянщину, Бєлгородщину та Курщину.

У цей час на всіх інших територіях, включно з Татарстаном, у 2022 році паралельно набувала сили тенденція, коли місцеві регіональні еліти створювали свої ПВК. До речі, це навіть стосувалося великих олігархічних підприємств. Після пригожинського заколоту, Москва зрозуміла, куди все котиться і намагалася зупинити цей процес та включити всі ПВК до лав міністерства оборони Росії.

"Проте нічого не змінилося. Зокрема, Мінніханов та Кадиров розуміють виклики. Зараз вони використовують удари дронами, щоб знову порушити питання створення ПВК окремих регіонів, з яких надалі виростуть "протоармії" незалежних національних держав", – додав народний депутат.

Нагадаємо, начальник штабу РДК Олександр на псевдо "Фортуна" раніше прокоментував ймовірність розпаду РФ. За його словами, така теорія про розпад Росії через внутрішні суперечки є утопічною. Навіть попри те, що в РФ існують осередки опору і певна кількість незадоволених людей.

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