Протистояння у небі над Чорним морем: російський Су-35 пролетів поруч з американським літаком

Російський Су-35 / © Вікіпедія

Над Чорним морем зафіксовано небезпечний епізод у повітрі: російський багатоцільовий винищувач Су-35С зблизька пролетів поруч із американським протичовновим літаком-розвідником P-8A Poseidon. Інцидент стався під час перехоплення літака США, що виконував розвідувальну місію у міжнародному повітряному просторі.

Про це пише Daily Mail.

Російські джерела стверджують, що присутність Су-35С та P-8A Poseidon пов’язана з активним збором розвідданих американськими силами для підтримки військових операцій України поблизу окупованого Криму. На відео, опублікованому військовими каналами, видно новий бортовий сенсорний радар AN/APS-154 під фюзеляжем літака Poseidon, який дозволяє виявляти підводні човни та надводні цілі.

За оцінками експертів, Су-35С — найсучасніший російський винищувач покоління 4,5 (Flanker-E за класифікацією НАТО), який, попри високу вартість, не намагався перешкодити польоту американського літака в міжнародних водах.

Американський P-8A Poseidon. / © Daily Mail

Цей інцидент стався на тлі активності НАТО в регіоні: минулого тижня Королівські ВПС Великобританії підняли в повітря літаки P-8A Poseidon для спільного патрулювання з норвезькими та американськими повітряними силами поблизу Арктики. Всього союзники провели не менше 27 операцій з пошуку підводних човнів у зоні високої активності Росії.

Під час операцій літаки Poseidon використовували сучасні протичовнові сенсори, торпеди та гідроакустичні буї, а деякі з них відключали транспондери, щоб приховати своє місцезнаходження. За даними відстежувальних сайтів, британський Poseidon провів кілька годин над Норвезьким морем на відстані близько 60 миль від Лофотенських островів.

Представники ВПС Великобританії підтвердили участь літаків у операціях, підкресливши, що вони спрямовані на захист національних інтересів та безпеки союзників, проте деталі операцій не розкриваються з міркувань безпеки.

Експерти називають цей інцидент демонстрацією сили НАТО. Колишній командир підводного човна Королівського флоту Раян Ремсі заявив, що такі операції показують контроль союзників у регіоні. Колишній командувач ВМС США Том Шарп додав, що операція дає сигнал Росії: її підводні сили під постійним наглядом.