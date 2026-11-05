Противники України зазнали гучної поразки на виборах у США: хто вилетів із Конгресу

Конгресс США / © Associated Press

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На проміжних виборах до Конгресу США низка республіканців, які виступали проти військової допомоги Україні, втратили свої місця в Палаті представників. Серед них — уродженка України Вікторія Спартц, яка неодноразово критикувала президента Володимира Зеленського та закликала Київ поступитися територіями Росії.

Про це йдеться в матеріалі Kyiv Post.

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За повідомленнями американських медіа, головними причинами поразок республіканців стали не їхні погляди на війну в Україні, а невдоволення виборців економічною ситуацією, високими цінами та політикою адміністрації Дональда Трампа.

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Вікторія Спартц програла вибори: що відомо

Однією з найпомітніших поразок стала втрата мандата конгресвумен Вікторією Спартц, яка представляла 5-й виборчий округ Індіани.

За результатами підрахунку голосів, демократ Джей Ді Форд переміг її з результатом 52% проти 48%.

Спартц визнала поразку, однак звинуватила демократів у надмірних витратах на виборчу кампанію, припливі ліберальних виборців до округу та нібито неправдивому висвітленні її політичної позиції.

Конгресвумен народилася в Україні, закінчила Київський національний економічний університет, а 2000 року переїхала до США. Американське громадянство вона отримала 2006 року.

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Останніми роками Спартц стала однією з найгучніших критикинь американської підтримки України. Вона неодноразово звинувачувала Зеленського в корупції та нецільовому використанні допомоги США, однак ці звинувачення не були доведені.

У квітні 2025 року в інтерв'ю The Daily Telegraph політикиня також заявляла, що Україна має поступитися Росії окупованими територіями, оскільки, на її думку, не має достатніх можливостей для ефективного протистояння Москві.

Хто ще з противників допомоги Україні втратив мандати

У Вісконсині виборці не підтримали одразу двох республіканців, які раніше виступали проти подальшого фінансування України.

Деррік Ван Орден, який представляв 3-й округ штату, поступився демократці Ребецці Кук із результатом 46% проти 52%.

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На початку повномасштабного вторгнення Росії конгресмен підтримував Україну, однак згодом змінив позицію, заявивши, що американські платники податків втомилися від допомоги Києву. Після цього він неодноразово голосував проти відповідних законопроєктів.

Його суперниця Ребекка Кук, навпаки, під час кампанії виступала за підтримку України та протидію Кремлю. Водночас головними темами виборів у її окрузі були інфляція, медицина, сільське господарство та війна з Іраном.

Ще одним політиком, який втратив мандат, став Браян Стейл із 1-го округу Вісконсину. Він програв демократу Мітчеллу Берману з результатом 48% проти 52%.

Стейл, який очолював Комітет з адміністративних питань Палати представників, співпрацював із республіканським керівництвом задля блокування допомоги Україні.

Його поразка поклала край понад 30-річному контролю республіканців над цим округом. При цьому Берман будував кампанію переважно навколо проблем охорони здоров'я та місцевої політики.

У Пенсильванії зазнав поразки і Скотт Перрі, колишній голова консервативного об'єднання Freedom Caucus, який послідовно виступав проти американської допомоги Україні.

У 10-му виборчому окрузі він поступився демократці Джанель Стелсон із результатом 45% проти 55%.

Основними темами передвиборчих дебатів там стали вартість життя та війна з Іраном, тоді як підтримка України не перебувала в центрі кампанії.

Чи всі противники України втратили місця в Конгресі

Попри поразки низки республіканців, частина політиків, які виступають проти підтримки Києва, зберегли свої мандати.

Зокрема, Пол Госар із 9-го округу Аризони переобрався до Палати представників, здобувши близько 74% голосів. Його позиція щодо України є частиною ширшого курсу проти американських зобов'язань за кордоном, за винятком підтримки Ізраїлю.

Водночас наступний склад Конгресу залишиться без кількох інших республіканців, відомих критичним ставленням до допомоги Україні, зокрема Марджорі Тейлор Грін, Томаса Массі та Енді Біггса, які залишають парламент з інших причин.

Таким чином, проміжні вибори змінили склад противників американської допомоги Україні в Конгресі. Однак результати голосування свідчать, що для більшості американців вирішальними залишалися внутрішні проблеми США, насамперед економіка та зростання вартості життя.

Республіканці зазнали історичної поразки на виборах у США

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США завершилися масштабною поразкою республіканців.

Зауважимо, що демократи перехопили у республіканців одразу шість місць у Сенаті. Особливо показово, що серед них — Техас, Канзас і Південна Кароліна, де представники Демократичної партії не перемагали протягом кількох десятиліть.

Дональд Трамп заявив, що «абсолютно готовий» визнати результати проміжних виборів до Конгресу, похваливши опонентів за успішну виборчу кампанію. Втім, президент зізнався, що результати голосування його здивували.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс пов'язав провал партії з війною проти Ірану. Дональд Трамп також визнав її вплив на результати виборів через зростання цін на пальне, проте заявив, що знову ухвалив би таке саме рішення.

Тим часом демократи готуються посилити контроль над адміністрацією Трампа та провести розслідування її діяльності. Новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня 2027 року, що може суттєво обмежити політичні можливості американського президента.

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