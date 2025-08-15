Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Якщо російський президент Володимир Путін під час переговорів на Алясці не погодиться на припинення вогню, президент США Дональд Трамп готовий запровадити санкції проти двох російських нафтових гігантів — компаній «Роснефть» і «Лукойл».

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на добре поінформованих співрозмовників.

За оцінками видання, ці дві компанії припадає майже половина загального експорту сирої нафти держави-агресорки, або близько 2,2 млн барелів на день у першому півріччі цього року.

Запровадження санкцій проти цих гігантів нафтової промисловості РФ значно скоротять енергетичні доходи Кремля, завдяки яким Кремль фінансує війну проти України.

Співрозмовники видання стверджують, що, зважаючи на те, що такі жорсткі заходи можуть вплинути на світові ціни на нафту, Трамп сподівається, що такий крок, якщо він буде зроблений, буде короткочасним.

Інші можливості включають додаткові обмеження на тіньовий флот нафтових танкерів Москви та додаткові мита на покупців російської нафти, включаючи Китай. Джерела застерігають, що будь-які заходи можуть бути впроваджені поступово.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що прямі санкції США проти Росії можуть посилитися, а вторинні мита, що накладаються на торговельних партнерів Москви, можуть зрости, якщо переговори президента Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці пройдуть невдало.

При цьому він зазначив, що санкції проти Росії в залежності від результату зустрічі можуть бути посилені або послаблені, або запроваджені на певний термін.