Ракета «Орешнік» має застарілі деталі, що призводить до критичних промахів

Реклама

У червні 2026 року дослідники опублікували результати масштабного розслідування щодо критичних виробничих проблем у системі наведення новітньої балістичної ракети «Орешнік». Технологічний дефект змушує цю експериментальну російську зброю відхилятися від визначених координат на десятки кілометрів, що перетворює її на загрозу винятково для цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє аналітична компанія Dallas Analytics.

Радянські деталі в ракеті «Орешнік»

Російський військово-промисловий комплекс змушений збирати нову зброю з фрагментованих компонентів, що належать до абсолютно різних ракетних лінійок минулих десятиліть. Високопосадовець російського Міністерства оборони зізнався, що кілька критичних деталей для платформи «Орешнік» були адаптовані безпосередньо зі старих креслень радянських часів.

Реклама

Одним із таких відновлених компонентів став високоточний авіаційний гіроскоп, який виконує роль внутрішнього балансувального механізму для ракети «Орешнік». Без ідеально працюючого приладу зброя летить наосліп і не здатна виявляти атмосферні відхилення або небезпечні вібрації двигуна.

На гіперзвукових швидкостях невідкоригована механічна помилка всього на 0,5 градуса призводить до катастрофічного промаху на десятки кілометрів. Саме цей специфічний виробничий дефект пояснює, чому новітня ракета «Орешнік» хаотично вражає цивільні об’єкти замість призначених військових цілей.

Ілюзія виробництва та реальна загроза

Росія вже випустила 3 такі експериментальні ракети по українській території, одна з яких впала біля гаражів у Білій Церкві 24 травня 2026 року. Друга боєголовка безслідно зникла над тимчасово окупованою територією Донецької області, продемонструвавши абсолютну ненадійність комплексу «Орешнік».

Через ці разючі провали російський диктатор був змушений різко змінити свою публічну риторику щодо ефективності цієї зброї. Під час економічного форуму влітку 2026 року очільник Кремля відмовився від своїх попередніх заяв про початок серійного виробництва ракети «Орешнік».

Реклама

Він незграбно спробував виправдати ганебний удар по цивільній інфраструктурі в Білій Церкві звичайними випробуваннями бойових блоків. Попри очевидну неспроможність оборонної промисловості досягти базової точності, ракета «Орешнік» залишається надзвичайно небезпечною через свій радіус дії та можливість нести ядерний заряд.

Нагадаємо, російський «Орешнік» є передусім елементом залякування, а не зброєю, здатною кардинально впливати на перебіг бойових дій. Для диктатора Путіна ця ракета стала своєрідною «вундерваффе» — диво-зброєю, навколо якої створюється образ надзвичайної загрози як для зовнішньої аудиторії.

Новини партнерів