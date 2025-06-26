Провал санкційного фронту: як російська авіація літає завдяки глобальній тіньовій мережі

Росія отримала запчастини до Airbus і Boeing / © Associated Press

Від лютого 2022 року до Росії були доставлені авіаційні деталі щонайменше на майже 1 мільярд євро попри формальну заборону на їх постачання.

Розслідування, проведене журналістами фінського мовника Yle, виявило повний провал санкційної політики Заходу в авіаційному секторі.

Ці обсяги постачань стали можливими, хоча офіційно це не мало б відбутися. Після початку повномасштабної війни ЄС і США запровадили одні з найжорсткіших санкцій проти російської цивільної авіації, які, як вважалося, паралізували її роботу.

Насправді ж Росія створила розгалужену мережу закупівель і отримує необхідні запчастини для обслуговування своєї авіатехніки. Йдеться передусім про близько 500 літаків, які були орендовані у західних компаній ще до війни, але так і не були повернуті, коли почалася вимога їх відкликання. Москва формально відмовилася визнавати це крадіжкою.

У списку імпортованих комплектувальних як елементи внутрішнього облаштування салонів, так і критично важливі вузли: двигуни, бортові комп’ютери, радіолокаційні системи. Частина з них цілком може мати подвійне призначення, зокрема і для військових потреб.

Росія, наприклад, шукала деталі для Boeing 737-800 та Airbus 321 / © Yle

Розслідування Yle зосередилося на деталях, вироблених двома гігантами — Airbus і Boeing. Для цього було проаналізовано внутрішні митні бази даних, надані одним з комерційних операторів.

Схема обходу санкцій ґрунтується на простому механізмі: хоч прямі постачання до РФ заборонені, Росія закуповує деталі через треті країни, які не підпадають під дію санкцій, передусім через Туреччину, Китай та Об’єднані Арабські Емірати.

За оцінками, від початку повномасштабного вторгнення до Росії були доставлені деталі Airbus на суму понад 600 млн євро і запчастини Boeing — на майже 400 млн. І ці цифри можуть бути неповними, адже деякі компоненти не класифікуються точно, а митні звіти не завжди вказують, нова продукція чи вживана.

Субпідрядники та посередницькі компанії відіграють ключову роль у схемі. Самі виробники, попри формальне дотримання обмежень, не мають механізмів контролю за подальшим рухом компонентів, особливо якщо йдеться про деталі, що вже були у використанні.

У письмових відповідях Yle компанії Airbus і Boeing підтвердили, що дотримуються чинних обмежень. Airbus заявив, що не має юридичної можливості постачати до РФ літаки, документацію чи обслуговування. Boeing зазначив, що ще на початку 2022 року припинив співпрацю з російськими клієнтами.

Проте обидві компанії не змогли відповісти, як саме вони запобігають потраплянню своїх виробів до Росії через непрямі канали. На повторні уточнення журналістів також не надійшло жодної реакції.

Розслідування також виявило понад 4000 окремих постачань деталей Airbus і Boeing від моменту запровадження санкцій до вересня 2024 року. У них брали участь щонайменше 360 компаній з різних країн, багато з яких сьогодні вже включені до санкційних списків.

Деякі фірми відправляли лише кілька партій, інші — десятки чи навіть сотні. Часто деталі прямували до російських технічних центрів, зокрема до компанії S7 Engineering, яка спеціалізується на обслуговуванні літаків Airbus і Boeing.

Хоча більшість покупців номінально — цивільні авіакомпанії, багато з них мають прямі зв’язки з державою і приносять прибутки режиму Володимира Путіна. Частина структур контролюється державними акціонерами, що робить їх прямими агентами впливу Кремля.

Дубай став головним хабом обходу санкцій

Об’єднані Арабські Емірати, а саме місто Дубай, перетворилися на ключову точку у схемах обходу західних санкцій проти Росії. Як встановили журналісти Yle, значна частина постачання авіаційних деталей до РФ здійснюється саме через цей регіон.

Згідно з розслідуванням, в ОАЕ діють майже сто компаній, які причетні до продажу літакових комплектувальних для російського ринку. Близько третини всіх виявлених постачань проходили саме через Дубай.

Наприклад, лише одна компанія з цієї групи здійснила щонайменше 35 постачань авіазапчастин після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року. Варто зазначити, що до цього періоду подібна діяльність у регіоні майже не фіксувалася.

Після запровадження санкцій частина компаній у Дубаї потрапила до санкційних списків ЄС і США. Але на практиці ці обмеження не працюють: щойно одна структура потрапляє під санкції, її миттєво замінюють нові фірми. Уряди західних країн постійно на крок позаду.

ОАЕ офіційно не запроваджували санкцій проти Росії, тож з юридичного погляду бізнес не порушує місцевих законів. Проте ймовірно, що за значною частиною таких компаній стоять самі росіяни — або безпосередньо, або через підставних власників.

Професор з авіації: Росія втратила технологічний потенціал

Пояснити, чому Росія змушена скуповувати запчастини по всьому світу, допомагає думка професора Стівена Райта з Дублінського технологічного університету. За його словами, країна відчуває гостру нестачу технологій, які раніше були для неї звичними.

“До розпаду СРСР Росія була серед лідерів авіаційної індустрії. Але після цього вона фактично втратила свою експертизу. Цивільну авіацію повністю перебрав на себе Захід, водночас Росія зосередилася на військових розробках”, — пояснює Райт.

За його словами, Росія могла б відновити власне виробництво, але на це потрібні величезні інвестиції, до яких нинішнє керівництво навряд чи готове. Тому основна ставка робиться на імпорт — як через прямі закупівлі у дружніх країн, так і через обслуговування літаків за кордоном.

Попри ризики Райт не вважає, що придбані за кордоном запчастини будуть використані для військових цілей.

“Це просто не має сенсу, бо російські військові літаки й без того мають більш складні системи, ніж цивільні”, — каже він.

Втім, проблеми з безпекою в російській цивільній авіації зростають. Влада сама визнає збільшення кількості авіакатастроф від 2022 року. Експерти пояснюють це нестачею оригінальних деталей і переходом до копій сумнівної якості, а також використанням старих літаків на запчастини.

“Безпека польотів у Росії погіршується, і про частину випадків ми навіть не дізнаємося. У такій ситуації говорити відкрито про ризики — це ризикувати власною безпекою”, — підсумовує професор Райт.

