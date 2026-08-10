Провал "суперзброї"?: чому РФ раптово зупинила випуск "Кинджалів" і Х-32

Атака ракетами «Кинджал» / © ТСН

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Російська Федерація від квітня призупинила виробництво та застосування аеробалістичних «Кинджалів» і модернізованих ракет Х-32. Ресурси та комплектуювальні перерозподілили на випуск інших, ефективніших видів озброєння.

Про це заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив у інтерв’ю «РБК-Україна».

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Росія переглянула розподіл ресурсів у ракетному виробництві, що дозволило їй збільшити випуск окремих видів балістичних ракет.

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«Росіяни змогли наростити виробництво балістичних ракет ще і за рахунок того, що вони наразі перестали випускати «Кинджали». Відповідно, ракетне паливо йде вже не для «Кинджалів», а на інші балістичні ракети. Крім того, вони призупинили випуск та застосування Х-32 (модернізацію Х-22), відтак ті кошти і комплектуючі, які відводились для них, перерозподілили для інших типів ракет — які вважаються більш ефективними», — розповів Скібіцький.

Заступник начальника ГУР зазначив, що припинення виробництва цих ракетних зразків українська розвідка фіксує від квітня 2026 року. За його словами, російська сторона намагалася вдосконалити характеристики Х-32, зокрема підвищити точність ракети.

«Вони працювали над тим, щоби збільшити точність Х-32. Однак результати кількох бойових випробувань показували, що це їм не вдається, і росіяни знову повернули їх на доопрацювання, а план з серійного виробництва призупинили», — додав Скібіцький.

Проблеми виникають у росіян і з ракетами «Кинджал». Представник розвідки звернув увагу на недостатню точність цього озброєння, яка, за його оцінкою, суттєво перевищує допустимі показники.

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«Такі ж у них нюанси і з „Кинджалами“. Навряд чи ми згадаємо випадок, коли ця ракета влучала точно у ціль. Для ефективної ракети відхилення від цілі не має перевищувати 5-7 м, а в них — 30 м і більше», — пояснив заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, Скібіцький також повідомив, що Росія виконує річні плани виробництва окремих видів ракет достроково та збільшує частоту обстрілів України, тому пауза в ударах навряд чи буде. У липні показники використання ворожих крилатих ракет сягнули 153 одиниць, а балістичних і гіперзвукових — 198 (абсолютний максимум). Інтервали між атаками скоротилися через зростання обсягів виготовлення.

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