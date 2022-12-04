Провали у пам'яті, шизофренія та онкологія: у Путіна виявили "букет" смертельних хвороб - британські ЗМІ

У російського диктатора Володимира Путіна виявили "букет" смертельних хвороб. За різними даними, у нього онкологія, шизоафективний розлад, захворювання Паркінсона.

Про це пишуть британські видання The Sun та Express.

Російський політолог Валерій Соловей розповів, що у Путіна діагностовані рак і шизоафективний розлад. Він стверджує, що стан диктатора різко погіршується.

Видання The Sun з посиланням на анонімні джерела у російських спецслужбах переконує, що в Путіна виявили також хворобу Паркінсона, яке ретельно приховують від оточення.

"Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової, який у нього нещодавно діагностували", — стверджує джерело The Sun.

Також видання вважає, що Путін, крім раку шлунку хворіє ще на одне онкологічне захворювання - рак простати. Через лікування у Путіна нібито бувають провали у пам'яті, кашель, нудота та втрата апетиту.

Стан здоров'я диктатора Путіна

У ЗМІ все частіше повідомляють про поганий стан здоров'я диктатора Путіна. Раніше лікарка-неврологиня Олександра Щебет розповіла, що у російського президента не початкова стадія хвороби Паркінсона - вона триває вже певний час. Видно це, наголошує вона, "по клініці, по тому, як вона себе проявляє".

Також телеграм-канал Generall SVR повідомляв, що у зв'язку з онкологією у Путіна серйозні проблеми з травленням і він останні кілька місяців перебуває на жорсткій дієті. Плюс напади кашлю, запаморочення, порушення сну, болі в животі, постійна нудота, і це не рахуючи проблем з проявом симптомів хвороби Паркінсона і шизоафективного розладу. Путін постійно приймає лікарські препарати, а підготувати президента до показу на публіці стає все складніше.

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