Провалили реформи, на які взяли €700 млн кредиту: аудитори ЄС "взялися" за Балкани

Провалили реформи, на які взяли €700 млн кредиту: аудитори ЄС "взялися" за Балкани

Аудитори встановили, що кошти, які мали бути спрямовані на зміни у судовій системі та правоохоронних органах, не призвели до жодних покращень.

Аудитори Європейського Союзу виявили, що сотні мільйонів євро, які ЄС надав 6-м західнобалканським країнам, щоб покращити там верховенство права, не призвели до жодних покращень. Йдеться про Албанію, Північну Македонію, Чорногорію, Сербію, Косово та Боснію і Герцеговину.

Про це інформує Associated Press.

Європейський аудиторський суд (ECA) оприлюднив 52-сторінковий звіт. Так, балканські країни взяли в ЄС близько 700 мільйонів євро кредитів на реформи від 2014-го до 2020 року. Проте аудитори встановили, що ці кошти, які мали бути спрямовані на зміни у судовій системі та правоохоронних органах, не призвели до жодних покращень, окрім незначних реформ в Албанії та Північній Македонії.

"Підтримка ЄС верховенства права на Західних Балканах очевидно не була успішною", — сказав Юхан Партс, співавтор аудиторського звіту.

За словами євроаудиторів, основні проблеми в цих країнах залишаються пов’язаними з відсутністю незалежності судової влади, політичним втручанням у неї та корупцією.

У ЄС вважають, що часто використовували політику "пряника" і недостатньо "батога", оскільки Брюссель рідко використовував можливість призупинення допомоги, якщо країна не дотримується основних принципів демократії, верховенства права та поваги до прав людини. Аудитори визнають, що інвестиції в проєкти не мали впливу на балканське суспільство в цілому і, по суті, були неуспішними.

Водночас ЄС висловлює занепокоєння, що у західнобалканському регіоні посилився вплив Китаю та Росії.

Нагадаємо, що Данія відправлятиме в'язнів-іноземців до в'язниць Косова.

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