Провальні дебати з Трампом: у Байдена відповіли, чи зійде він з передвиборчих перегонів

Розмови про зняття кандидатури Байдена з виборів тільки відриватиме його команду від боротьби з конкурентом.

Байден "не виходить" із боротьби за пост президента США на виборах 2024 року, заявив представник передвиборчого штабу демократів після провальних дебатів з Дональдом Трампом, які відбулися у четвер, 27 червня. Але "невпевнений" виступ кандидата від демократів Джо Байдена, викликав сумніви у деяких членів партії і розмови про можливу необхідність його заміни.

Про це пише The Hill.

"Звісно, він не зійде з перегонів", – заявив представник передвиборчого штабу Байдена Сет Шустер.

Сам президент під час зупинки у закусочній Waffle House після дебатів відкинув розмови про те, чи слід йому піти.

"Ні. Важко сперечатися з брехуном. The New York Times зазначила, що він збрехав 26 разів", – сказав він про свого суперника, колишнього президента і кандидата від республіканців Дональда Трампа.

Виступ Байдена на дебатах із Трампом у четвер увечері зазнав різкої критики з боку демократів. Деякі з них зазначили, що голос президента часто був хрипким, що Білий дім пізніше списав на застуду, і часом він втрачав хід думок або відчував труднощі з ясним висловленням думок.

"Ця балаканина дуже відволікає, і вона дуже поглинатиме кампанію. Чи варто його замінити? Вони відповідатимуть на це запитання, замість того, щоб боротися з Трампом", – заявила колишній прессекретар Байдена Джен Псакі.

Нагадаємо, кандидати у президенти США сколихнули світ гучними заявами. Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

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