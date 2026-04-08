Міністерка охорони здоров’я Литви Марія Якубаускене повідомила, що планує направити на роботу до України свого нового заступника Арномедаса Галдікаса. Посадовець не зміг однозначно відповісти на питання, кому належить Крим. А саме його у Литві часто ставлять, щоби протестувати людину на проросійські погляди.

Що відомо про Арномедаса Галдікаса

Галдікас під час інтерв’ю не зміг чітко визначити, якій країні належить півострів. Міністерка повідомила, що вже поінформувала його про «майбутню подорож».

«Ми направимо нашого віцеміністра працювати до України. Я вже сказала йому вчора, що йому доведеться поїхати», — заявила Якубаускене.

Видання уточнює, що Галдікас спершу не розумів суті питання про Крим, але зрештою погодився, що територія півострова належить Україні.

Якубаускене не надала подробиці про нові обов’язки свого заступника в Україні. Відомо, що на посаді він перебуває менше місяця, від 16 березня, за призначення партією «Зоря Нямунаса», яка входить до урядової коаліції.

Нагадаємо, Литва — одна з країн, що 2025 року розробила плани дій у разі масового переміщення сотень тисяч людей, які втікатимуть від накопичення російських військ або нападу.

Раніше йшлося про те, що Литва змінює підхід до мігрантів. Там вже анонсували жорсткіші правила.