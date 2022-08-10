Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Проведе ніч у СІЗО: у Росії затримали пропагандистку Овсяннікову

Дата публікації
Перегляди
321
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Проведе ніч у СІЗО: у Росії затримали пропагандистку Овсяннікову

У Росії затримали пропагандистку Марину Овсяннікову.

Пропагандистку звинувачують у "поширенні фейків" про російську окупаційну армію. 

Про це повідомляють телеграм-канали з посиланням на адвокатів Овсяннікової. 

Колишню редакторку російського пропагандистського "Першого каналу" звинувачують у "дискредитації" окупаційної армії. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Адвокати Овсяннікової стверджують, що колишню пропагандистку затримали у Москві і цю ніч вона проведе в СІЗО. 

Нагадаємо, під час трансляції випуску новин програми "Время" у прямому ефірі "Первого канала" Росії за спиною ведучої з’явилася співробітниця телеканалу з плакатом антивоєнного змісту та звинуваченням пропагандистів у брехні. За короткий час вона встигла вигукнути декілька антивоєнних гасел. В ефір терміново випустили сюжет. Жінку, яка виявилася редакторкою “Первого канала” Мариною Овсянніковою, затримали та доправили до відділку поліції.

Також ексредакторка російського пропагандистського "Первого канала" Марія Овсяннікова більше не працює у німецькій газеті Die Welt та "вимушено" летить до Росії

Читайте також:

Активісти вимагали вигнати з роботи в Берліні російську пропагандистку Овсяннікову

Активісти вимагали вигнати з роботи в Берліні російську пропагандистку Овсяннікову

Повʼязані теми:

Наступна публікація