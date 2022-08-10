Проведе ніч у СІЗО: у Росії затримали пропагандистку Овсяннікову

Пропагандистку звинувачують у "поширенні фейків" про російську окупаційну армію.

Про це повідомляють телеграм-канали з посиланням на адвокатів Овсяннікової.

Колишню редакторку російського пропагандистського "Першого каналу" звинувачують у "дискредитації" окупаційної армії. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Адвокати Овсяннікової стверджують, що колишню пропагандистку затримали у Москві і цю ніч вона проведе в СІЗО.

Нагадаємо, під час трансляції випуску новин програми "Время" у прямому ефірі "Первого канала" Росії за спиною ведучої з’явилася співробітниця телеканалу з плакатом антивоєнного змісту та звинуваченням пропагандистів у брехні. За короткий час вона встигла вигукнути декілька антивоєнних гасел. В ефір терміново випустили сюжет. Жінку, яка виявилася редакторкою “Первого канала” Мариною Овсянніковою, затримали та доправили до відділку поліції.

Також ексредакторка російського пропагандистського "Первого канала" Марія Овсяннікова більше не працює у німецькій газеті Die Welt та "вимушено" летить до Росії.

Читайте також: