Проведе ніч у СІЗО: у Росії затримали пропагандистку Овсяннікову

У Росії затримали пропагандистку Марину Овсяннікову.
Пропагандистку звинувачують у "поширенні фейків" про російську окупаційну армію.
Про це повідомляють телеграм-канали з посиланням на адвокатів Овсяннікової.
Колишню редакторку російського пропагандистського "Першого каналу" звинувачують у "дискредитації" окупаційної армії. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Адвокати Овсяннікової стверджують, що колишню пропагандистку затримали у Москві і цю ніч вона проведе в СІЗО.
Нагадаємо, під час трансляції випуску новин програми "Время" у прямому ефірі "Первого канала" Росії за спиною ведучої з’явилася співробітниця телеканалу з плакатом антивоєнного змісту та звинуваченням пропагандистів у брехні. За короткий час вона встигла вигукнути декілька антивоєнних гасел. В ефір терміново випустили сюжет. Жінку, яка виявилася редакторкою “Первого канала” Мариною Овсянніковою, затримали та доправили до відділку поліції.
Також ексредакторка російського пропагандистського "Первого канала" Марія Овсяннікова більше не працює у німецькій газеті Die Welt та "вимушено" летить до Росії.
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