Провели у в'язниці 27 років: закоханих засудили за вбивство та зґвалтування дитини, але вони виявились невинними

Провели у в'язниці 27 років: закоханих засудили за вбивство та зґвалтування дитини, але вони виявились невинними

Чоловік на момент оголошення вироку помер.

У США виправдали 74-річну жінку, яку засудили через вбивство та зґвалтування її 4-річної племінниці. У в'язниці жінка провела 27 років, її коханий, якого теж засудили, не дожив до виправдувального вироку та помер у 2015 році.

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Про це повідомляє CNN.

У 1987 році Джойс Уоткінс та її партнер Чарлі Данн поїхали з Теннессі до Кентуккі, щоб забрати 4-річну племінницю Джойс Бренді. Наступного дня дівчинці стало зле і чоловік відвіз її до лікарні. Дитина згодом померла. У неї діагностували травми голови та ушкодження статевого органу. Дитина пробула з парою лише 9 годин, проте саме чоловіка та жінку звинуватили у вбивстві та зґвалтуванні дівчинки. У 1988 році пару засудили. У 2015 році під час слухань про умовно-дострокове звільнення помер Чарлі Данн. Джойс Уоткінс ж вирішила довести свою непричетність до вбивства племінниці.

Було встановлено, що до того, як дівчинку забрала пара, вона була у своєї двоюрідної бабусі Роуз Вільямс. Під час цього родину через скарги навідували соцслужби. Проте Вільямс сказала, що дитина травмувалась на дитмайданчику і ніхто не перевірив, чи це правда.

Лише через 35 років після суду, жінку виправдали та визнали невинною. Чарлі Данн отримав виправдувальний вирок посмертно.

Слідство встановило, що Джойс Уоткінс після того, як привезла племінницю додому, помітила кров на її нижній білизні. Тоді її коханий відвіз дівчинку в лікарню. Експерт же неточно визначив час, коли дівчинка отримала травми, через що пару і засудили. Цей фахівець лише через роки визнав свою помилку.

Зазначається, наразі невідомо, чи отримає жінка, яка провела у в'язниці 27 років, якусь матеріальну компенсацію.

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