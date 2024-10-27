Провидиця Ванга та Нострадамус зробили жахливе передбачення на 2025 рік

У своїх передбаченнях вони писали про спустошливі війни в Європі.

Найвідоміші провидці минулого, французький астролог Нострадамус і сліпа провидиця із Болгарії Ванга, зробили однакове передбачення на 2025 рік. Вони пророкували війни в Європі та інші жахливі події.

Про це пише видання Daily Mail.

Болгарська провидиця Ванга, яка померла ще 1996 року, зробила пророцтво про Третю світову війну та конфлікт у Європі, який розпочнеться 2025 року. За її передбаченням, ця війна "спустошить" населення континенту.

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Баба Ванга, як її за звичай називали, втратила зір у віці 12 років та залишила після смерті пророцтва до 5079 року, коли вона передбачила кінець світу.

Французький астролог і лікар Нострадамус, який жив ще в 16 столітті, писав про 2025 рік, що "землі Європи" будуть втягнуті в "жорстокі війни".

Перше видання "Пророцтв магістра Мішеля Нострадамуса", які називають також "Центуріями", вийшло в Ліоні 1555 року. У своїх передбаченнях знаменитий провидець опирався на астрологічні розрахунки.

Нагадаємо, видатний науковець Ісаак Ньютон, який зробив революційні відкриття у фізиці та математиці, але водночас був глибоко релігійною людиною, передбачив, що світ у звичному для нас вигляді перестане існувати вже у 2060 році.

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