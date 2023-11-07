"Проводимо операції без анестезії": лікарі розповіли про критичну ситуацію у Газі

У Секторі Гази - критична гуманітарна ситуація. Не вистачає ліків, води, їжі та палива. Лікарі розповідають, що вони проводять операції без анестезії.

Про це йдеться у статті The New York Times.

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Видання пише, лікарі та медсестри в госпіталях Гази, де майже немає електрики та основних засобів, кажуть, що тепер вони повинні вирішити, яким пацієнтам підключити апарати штучної вентиляції легенів, кому реанімацію чи взагалі будь-яке лікування. Без достатньої кількості води вони не можуть забезпечити достатні санітарні умови для своїх пацієнтів, промити рани чи постільну білизну. За словами одного лікаря, у лікарні Камала Адвана на півночі Гази операції проводяться за допомогою ліхтарика мобільного телефону. Іноді оцет використовують для дезінфекції ран.

" Вони приймають миттєві рішення серед криків маленьких дітей, яким роблять ампутації чи операції на мозку без анестезії чи чистої води для промивання ран", - йдеться на сайті видання.

"Наші команди фізично та психологічно виснажені. Деякі лікарі цілий тиждень залишаються в лікарні. Деякі з їхніх сімей привозять до лікарні вбитими або пораненими. А деякі лікарі повертаються додому і гинуть там ", - сказав Басем аль-Наджар, заступник керівника лікарні Аль-Акса в місті Дейр-ель-Балах у центральній Газі.

Пошкодження від авіаударів і серйозна нестача палива призвели до того, що майже половина лікарень Гази повністю закриті. Наразі працює 19 медичних установ.

Поранені у лікарні Гази / Фото: Associated Press

За словами лікарів, пацієнти, які надходять із зупинкою серця, не реанімують, оскільки вони допомагають пацієнтам з більшими шансами на виживання. Мало хто з тяжкопоранених отримує лікарняне ліжко.

Окрім усіх цих труднощів, за словами медичних працівників, лікарні стали ще й тимчасовими дитячими будинками.

"У деяких випадках діти потрапляли до лікарні після того, як усі їхні сім’ї були вбиті під час війни або спостерігали, як їхні батьки помирали на лікарняних каталках чи кахельній підлозі. Медичний персонал піклувався про деяких дітей, поки родич не приїхав, щоб їх забрати", - пишуть автори інформаційного агентства.

Нагадаємо, в армії оборони Ізраїлю повідомили, що їхні військові почали просуватись вглиб міста Газа.

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