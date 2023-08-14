Провокація РФ із кораблем Sukru Okan: у Мережі з'явилося відео з обшуками

З'явилося відео як Росія проводила обшук на кораблі Sukru Okan у Чорному морі.

Військові Чорноморського флоту РФ 13 серпня влаштували провокацію у Чорному морі із судном Sukru Okan, яке прямувало до порту в Одеській області. Росіяни висадилися на корабель за 50 км від узбережжя Туреччини для незаконного обшуку і ледь не розбили свій гелікоптер.

Відео з обшуками опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Що відомо про провокацію РФ у Чорному морі

Міноборони РФ 13 серпня заявило, що корабель Чорноморського флоту РФ примусово зупинив Sukru Okan з метою огляду суховантажного судна. Для цього росіяни відкрили попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї.

Sukru Okan під прапором Республіки Палау прямувало до українського порту в Ізмаїлі на Одещині.

Після провокації РФ суховантажне судно Sukru Okan продовжило свій рух за запланованим маршрутом. За даними радару MarineTraffic, кінцевим пунктом призначення цього судна під прапором Республіки Палау є румунський порт Сулина біля кордонів з Україною.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що атака російських терористів на цивільне судно, яке прямувало до Одеської області, поки офіційно не підтверджена.

Як Росія проводила обшук на корабл Sukru Okan у Чорному морі

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