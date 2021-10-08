Провокації на кордоні: патруль білоруської служби відкрив стрілянину у бік польських солдатів

Інцидент стався у четвер ввечері, 7 жовтня.

Білоруські прикордонники обстріляли польських солдатів, які патрулювали кордон.

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Про це заявила речниця Прикордонної служби Польської Республіки Анна Міхальська, повідомляє Польське радіо.

"Патруль білоруської служби стріляв у напрямку солдатів Польського війська, котрі разом з прикордонниками патрулюють кордон. Ймовірно, білоруський солдат використав холості набої, нікому нічого не сталося. Можливо, цей постріл свідомо був направлений не в ціль. Таких провокацій ми бачимо щораз більше", - сказала вона.

Також зазначається, що від початку серпня Польська прикордонна служба запобігла 15 тисячам спробам нелегального перетину польського кордону з території Білорусі. У польських осередках для мігрантів нині перебуває 1,5 тисячі людей, котрі намагалися перетнути польський кордон.

Варто зазначити, що наприкінці вересня у Польщі через наплив мігрантів подовжили надзвичайний стан у прикордонних районах ще на 60 днів.

Прориваються мігранти і до Литви та Латвії. Балтійським країнам через це довелося посилити охорону та обтягнути колючим дротом кордон. У країнах ЄС наплив мігрантів називають не інакше як гібридною війною, яку чинна білоруська влада веде задля дестабілізації Заходу.

Нагадаємо, що мігрантську кризу спричинив Мінськ, переставши стримувати потік нелегалів, які намагаються потрапити до Європи. Так Лукашенко відповів на санкції ЄС проти Білорусі. Їх наклали через примусову посадку в Мінську європейського літака, щоб затримати білоруського журналіста Романа Протасевича.

Новини світу: наплив мігрантів – Польща подовжить надзвичайний стан у прикордонних районах на 60 днів

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