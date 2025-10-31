ТСН у соціальних мережах

Світ
462
3 хв

Провокація під час виступу: в Лісабоні облили "кров’ю" українську диджейку E.LINA (фото)

У Лісабоні невідомі облили українську диджейку червоною рідиною. Попри провокацію E.LINA завершила виступ.

Софія Бригадир
Під час виступу на відомій міжнародній платформі Boiler Room у Лісабоні українська диджейка E.LINA стала жертвою публічної провокації. Просто під час сету невідомі облили артистку рідиною червоного кольору, схожою на кров. Попри шок і пошкодження техніки українка не зупинила виступ і продовжила грати ще близько години.

Про подію E.LINA розповіла на своїй сторінці в Instagram. У публікації вона поділилася емоціями та зазначила, що напад став для неї особистим потрясінням.

Інцидент стався під час прямої трансляції події — одна з найвідоміших техно-платформ світу веде ефіри в реальному часі, тому момент потрапив до кадру. За словами свідків, це був акт протесту на підтримку Палестини. Рідина потрапила не лише на саму виконавицю, а й на пульт, сумку з вініловими платівками та одяг відвідувачів.

«Це був акт протесту на підтримку Палестини. Але для мене — митця з України, де ще ллється кров… це було глибоко шокуюче. Я не можу мовчати в цій ситуації», — зазначила диджейка.

Вона додала, що не можна боротися з одним болем, ігноруючи інший. На її думку, мистецтво теж може бути формою опору, але воно не має перетворюватися на прояв агресії чи неповаги.

«Війна в Україні не закінчилася. Цей вчинок — обливання фальшивою кров’ю на знак солідарності з Палестиною — видався надзвичайно нешанобливим і негуманним. Мистецтво теж може бути формою опору, але воно ніколи не повинно бути ціною співчуття. Не можна боротися з одним болем, не шануючи інший. Зараз усі погляди спрямовані на Палестину, але Україна теж продовжує кровоточити. Це не змагання у стражданнях — це нагадування про те, що війни не закінчуються, коли увага переключається на щось інше», — підкреслила E.LINA.

Диджейка зазначила, що приїхала до Лісабона, щоб представляти свою країну, показати український звук і донести через музику історію свого народу. Вона закликала обирати усвідомленість замість агресії та поважати біль кожного, незалежно від його походження чи контексту.

«Я грала, щоб донести свою правду — представити свою країну, свою історію, свій звук. Я граю заради зв’язку та зцілення. Сподіваюся, наступного разу люди оберуть усвідомленість замість агресії. Вільна Палестина. Вільна Україна. Поважайте будь-який біль. Жодне послання не заслуговує на те, щоб бути написаним чужою кров’ю — справжньою чи фальшивою», — додала музикантка.

Подія розгорнулася на тлі серії протестів, які останніми тижнями супроводжують вечірки Boiler Room у різних містах світу — від Лондона до Детройта й Сан-Франциско. Причиною невдоволення стало те, що платформу нещодавно придбала компанія Superstruct Entertainment, яка належить інвестиційному фонду Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Активісти звинувачують цей фонд у фінансових зв’язках із фірмами, причетними до ізраїльських поселень на окупованих територіях, і використовують музичні заходи як майданчик для висловлення протесту.

